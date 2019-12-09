تعرفي علي 6 أغذية لبشرة صافية دون حب الشباب

أيّ علاج للعناية بالبشرة خاصة حب الشباب يتضمّن غسولاً للوجه وكريماً موضعياً باهظ الثمن، لكن كثيراً ما ننسى دور الأطعمة للحصول على بشرة جيدة، وهذا ما يؤكّد عليه أطباء الأمراض الجلدية. وفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، فإنّ إتباع نظام غذائي صحي وعلاجات الجلد الصحيحة يمكن أن يلعبوا دورًا هاماً في البشرة الصافية، خاصة الخضراوات نظراً لأهميتها في التخلّص من حالات اشتعال البشرة.



للتعرّف على أفضل الأطعمة للبشرة الصافية، عدنا إلى طبيب الأمراض الجلديةDendy Engelman، وهو طبيب الممثلة الأمريكية صوفيا فيرجارا الذي أوضح: "هناك علاقة حقيقية بين صحة الجلد وصحة الأمعاء لدينا"، وأضاف "إذا كانت لدينا بيئة أمعاء غير صحية وغير متوازنة، يمكن إطلاق السموم في مجرى الدم مّما يسبب إلتهاباّ في جميع أنحاء الجسم، ويمكن للأطعمة التي نأكلها أن تعزّز الهضم الصحي، وبالتالي توفر الفيتامينات والمعادن الحيوية لصحة بشرتنا وجسمنا. الطبيب نصح بـ 6 أطعمة لبشرة خالية من حب الشباب:

أطعمة تحتوي على البروبيتيك

بحسب الدكتور إنجلمان، إكتشف الباحثون سلالات جيدة وسيئة من البكتيريا في جلد مرضاهم. الأشخاص ذوو البشرة النقيّة يعودون إلى سلالة جيدة تحمي البشرة، والأشخاص المصابون بحب الشباب لديهم سلالة سيئة. البروبيوتيك ينظم البكتيريا في أمعائنا، في حين أن البريبايوتك هي الوقود للبروبيوتيك. والبروبيوتيك هي بكتيريا "جيدة" يمكنكِ الحصول عليها من خلال الأطعمة المخمّرة مثل اللبن، بالإضافة إلى الموز والبصل حيث يعملان على السيطرة على الإلتهابات.

المكسرات والبذور

يقول الدكتور إنجلمان: "تعتبر المكسرات والبذور من الأطعمة التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، والفيتامينات(A, B, E)، والدهون غير المشبعة والمعادن والمواد المضادة للأكسدة". بسبب الكثافة الغذائية للبندق والبذور، يمكنكِ ترطيب بشرتكِ، وتعزيز مرونتها، والمساعدة في تجديد الخلايا.

الفاكهة



وفقًا للدكتور إنجلمان، تحتوي معظم الفواكه على مستويات عالية من الفيتامينات A و C ومضادات الأكسدة القوية التي تغذّي المواد المغذية في الجلد، وتشجع على إنتاج الكولاجين، وتساعد على الحفاظ على بشرة أكثر نعومة وثباتًا. ونظرًا لوجود أدلة على أن الإجهاد التأكسدي يسبب الإلتهاب ويلعب دورًا في حب الشباب، فإنّ مضادات الأكسدة تُعد عاملاً مهمًا للبشرة الصافية لأنها تحارب أضرار الجذور الحرة.

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أفوكادو

بفضل الدهون والبروتينات والفيتامينات الموجودة في الفاكهة الخضراء اللذيذة. سواء كنتِ تعانين من جفاف الجلد أو تبدو مسامك أكبر بسبب الكولاجين المنهار، يمكن للأفوكادو أن يساعد. يقول الدكتور إنجلمان: "يساعد البروتين في دعم هياكل الكولاجين والإيلاستين في بشرتك، بينما تحافظ الدهون على رطوبة بشرتك".



خضروات ذات اوراق داكنة

وهنا نعني السبانخ، اللفت، والبروكلي. هذه الخضار مليئة بالحديد، والأحماض الدهنية أوميغا 3، والفيتامينات(A,B, E) التي تدعم جهاز المناعة لديكِ وتساعد أيضًا على ترطيب البشرة والحفاظ على صحتها.

زيت جوز الهند

إنّ زيت جوز الهند الموضعي يمكن أن يكون فعالًا في علاج حب الشباب، وذلك بفضل حمض اللينوليك وحمض اللوريك. فالدهون الدهنية لجوز الهند والتركيب الغذائي المضاد للبكتيريا يساعدون على إبقاء بشرتك رطبة.

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