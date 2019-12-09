وزيرة عمرها 34 عامًا تتولى رئاسة الحكومة في فنلندا عقب استقالة أنتي ريني

انتخب الحزب الاشتراكي الديمقراطي الفنلندي، وزيرة النقل سانا مارين، 34 عاما، لتصبح أصغر رئيس حكومة في تاريخ البلاد، وذلك بعد استقالة رئيس الوزراء أنتي ريني.ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، الأحد، مشيرة إلى أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الفنلندي، يقود حكومة ائتلافية تضم خمسة أحزاب، مشيرة إلى أن ريني استقال، منذ أيام، بعد أن قال حزب الوسط، أحد أحزاب الائتلاف، إنه فقد الثقة به بسبب إدارته لإضراب العاملين في البريد.وقالت سانا مارين، للصحفيين، بعد فوزها بفارق ضئيل في الأصوات على قادة الحزب الآخرين: "لدينا الكثير من العمل في الفترة المقبلة لإعادة بناء الثقة"، مضيفة: "لدينا برنامج مشترك للحكومة يوحد الائتلاف".

وتوافق الائتلاف، على الاستمرار بنفس برنامجه بعد أن أعلن ريني، تنحيه استجابة لطلب حزب الوسط.ولفتت "رويترز"، إلى أن تغيير القيادة في فنلندا، في هذا الوقت، أمر صعب، خاصة أنها تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إلى نهاية العام، حيث تلعب دورا رئيسيا في جهود وضع ميزانية التكتل.

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