منافع جمالية لا تُحصى لـ الكاتشب والخردل والمايونيز

قد يفاجئكِ معرفة أنّ للـ الكاتشب والخردل والمايونيز منافعًا جمالية لا تُحصى لـ العناية بالبشرة و العناية بالشعر و العناية بالأظافر ، فلهذا الثلاثي فوائد جمّة نظرًا لما يحتويه من زيوت ومعادن وفيتامينات تساعدكِ في صنع ماسكات رائعة لتحافظي على نضارة بشرتكِ ونعومة شعركِ وقوّة أظافركِ.

تعرفي معنا في ما يلي على مجموعة من أهم وأبرز فوائد الكاتشب والخردل والمايونيز للبشرة والشعر والأظافر.

منافع الكاتشب الجمالية

ترطيب الشعر:

من أهم فوائد الكاتشب للشعر أنه بمثابة بلسم طبيعي يساعد على ترطيب فروة الرأس والتخلص من جفاف الشعر. كل ما عليك فعله هو وضع الكاشب على شعرك وتركه لمدة 10 دقائق ثم غسله بالماء وسوف تلاحظي نعومة ولمعان من أول استخدام.



الحفاظ على لون الشعر:

يمكنك استخدام الكاتشب للحفاظ على لون الشعر وعدم تغيره ومنحه لمعان مميز وذلك عن طريق تدليك الشعر بالكاتشب لمدة نصف ساعة مرة واحدة أسبوعيًا.

تفتيح البشرة:

من أبرز فوائد الكاتشب تفتيح البشرة لأنه مصنوع من الطماطم التي تحتوي على نسبة كبيرة من الكولاجين الذي يمنحك بشرة مشرقة ومشدودة. لذا استخدمي الكاتشب مرتين أسبوعيًا كماسك للوجه كي تتمكني من استعادة لون بشرتك الطبيعي والتخلص من الاسمرار الناتج عن التعرض لأشعة الشمس الضارة وتطهير وجهك من الشوائب.



تنظيف الوجه:

يساعد الكاتشب على تنظيف الوجه من الشوائب والاتربة وتنظيف طبقات الجلد العميقة مع التخلص من الخلايا الميتة. كل ما عليك هو وضع الكاتشب على الوجه لمدة نصف ساعة لمدة 5 مرات خلال أسبوع وسوف تحصلين على بشرة نقية مثل الأطفال.

منافع الخردل الجمالية

علاج الهالات السوداء:

يمتلك زيت الخردل الطبيعي الكثير من الخصائص الجمالية الفعالة في علاج مشكلة الهالات السوداء وظهور البقع والدوائر السوداء حول منطقة العينين.



تفتيح البشرة:

لزيت الخردل الطبيعي قدرة فعالة في تبييض البشرة ومنحها نضارة وتألقا فهو يعمل على التلص من البقع الداكنة واسمرار الوجه كما يمنع من ظهور حب الشباب والبثور السوداء.



مكافحة التجاعيد:

يحتوي زيت على كمية كبيرة من الأحماض الدهنية مثل أحماض الأوميجا 3 وأحماض الأوميجا 6 فهو فعال في منع ظهور تجاعيد الوجه والتقليل من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.

Advertisements

تنعيم الشفاه:

يحافظ زيت الخردل على نعومة الشفاه وترطيبها ومنعها من والجفاف من خلال دهن شفتيكِ برفق باستخدام زيت الخردل قبل الذهاب إلى النوم مباشرة و كرري ذلك يوميا.



تغذية الشعر وتقويته:

يُستخدم زيت الخردل الرائع في جمال ولمعان وبراقة الشعر وذلك بسبب احتوائه على نسبة كبيرة من الفيتامينات وخاصة البيتاكاروتين الذي يتحول إلى فيتامين أ الفعال في نمو وتغذية الشعر من جذوره حتى الأطراف.

منافع المايونيز الجمالية

تفتيح البشرة:

من الطرق التي يمكن اكتسابها من المايونيز أنه يعمل على تفتيح بشرتك ومنحها النضارة المطلوبة، من خلال مزج 3 ملاعق من الترمس المطحون مع ملعقتين من الحليب، ملعقة من العسل وملعقتين من المايونيز. امزجي المكوّنات جيدًا حتى تحصلي على خليط متماسك . وزّعي الخليط على بشرتك ثمّ اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.

معالجة مشاكل الشعر:

يمد المايونيز خلايا الشعر الجافة بالرطوبة اللازمة ويعالج الشعر من الأضرار التي تسببها مستحضرات التصفيف، ما يجعل شعرك سهل التسريح. كما أن احتوائه على البيض والزيوت تحافظ على لمعان شعرك وتبقيه صحياً وجذاباً. ضعي المايونيز ابتداءاً من الجذور وحتى الأطراف وتأكدي من تغطية جميع أجزاء الشعر. اتركي القناع لمدة 3 ساعات ثم اغسلي شعرك بالشامبو المرطب للتخلص من آثار المايونيز. كرري العملية مرة في الشهر.

تقوية الأظافر:

يحتوي المايونيز على الفيتامينات المتنوعة لذا فهو يعمل على تقوية الأظافر ومنعها من التكسر، وذلك عن طريق وضع المايونيز عليها وكأنه طلاء للأظافر لمدة عشر دقائق أو ربع ساعة، ثمّ إزالته بالماء الساخن.



قناع للوجه:

يعتبر المايونيز أحد الخلطات الطبيعية لتنظيف مثالي نظراً لاحتوائه البيض والزيوت في تركيبتها. ضعي ملعقة كبيرة من المايونيز على وجهك، وامرغيه جيّداً، ثمّ اتركيه لمدة ثلث ساعة، وبعدها أزيليه بقطعة من القماش، واغسليه جيّداً بالماء البارد.



منظّف كعب القدمين:

للمايونيز هنا دوره في تقشير البشرة، أي إزالة الخلايا الميّتة عنها، فالجئي إليه لتنظفي تشققات كعوب القدمين، من خلال فركها به، وتركه لمدة عشر دقائق، من ثمّ غسلهما بالماء الفاتر.

قد يهمك ايضاً:

طرق ترطيب الشعر الجاف في فصل الصيف

تعرفي على ترطيب الشعر والبشرة بطرق طبيعية في الشتاء