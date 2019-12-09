شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عملية علاء الشربينى.. ما هو انسداد الشرايين فى الساق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن أجرى الشيف علاء الشربينى عملية جراحية فى قدميه أمس بأحد المستشفيات، حيث كان يعانى من انسداد الشرايين فى القدم، وفى السطور التالية نتعرف على مرض انسداد شرايين القدم وأعراضه وعلاجه وطرق الوقاية، وفقاً لموقع Medline plus.

ما هو انسداد شرايين القدم

هو تضييق أو انسداد يؤدى لتصلب الشرايين فى الساق، ويسمى انسداد الشرايين فى الساق أيضاً "مرض الشريان المحيطي" وهو شكل من أشكال قصور الشرايين، وهذا يعني أن الدورة الدموية عبر الشرايين (الأوعية الدموية التي تنقل الدم بعيدا عن القلب) تقل عن معدلها الطبيعي.

وتصلب الشرايين هو عملية تدريجية حيث يتم ترسيب مواد الكوليسترول الصلب (اللويحات) في جدران الشرايين، يتسبب تراكم لويحات الكوليسترول في تصلب جدران الشرايين وتضييق القناة الداخلية (التجويف) للشريان، عندما يحدث هذا في الدورة الدموية فى الساقين، فإن مرض الأوعية الدموية المحيطية هو النتيجة.

تبدأ عملية تصلب الشرايين في سن مبكرة لدى بعض الناس، وعندما يكون تصلب الشرايين خفيفًا فإنه لا يسبب أي أعراض، ومع ذلك، عندما يصبح تصلب الشرايين متقدمًا مع تقدم العمر، فإنه يمكن أن يسبب مرض انسداد حاد في الشرايين مما يؤدي إلى نقص تروية الأنسجة (نقص الدم والأكسجين).

يمكن أن يؤدي تصلب الشرايين المتقدم لمرض الشرايين التاجية (الشرايين التي تغذي عضلات القلب) والذبحة الصدرية وأمراض القلب التاجية والنوبات القلبية، كما أن تصلب الشرايين المتقدم في الأطراف السفلية يمكن أن يؤدي إلى الألم أثناء المشي أو ممارسة الرياضة (العرج)، ونقص التئام الجروح وتقرحات الساق.



انسداد الشرايين

اعراض انسداد الشرايين فى الساق

أعراض انسداد الشرايين فى الساق الذى أصاب الشيف علاء الشربينى هى العرج المتقطع وألم شديد فى الساق، ولكن نصف الأشخاص الذين يعانون من مرض الشريان المحيطي لا يعانون من أي أعراض.

-العرج المتقطع و ألم في الساق يحدث مع المشى أو ممارسة الرياضة ويختفي مع الراحة.

-العرج المتقطع يمكن أن يؤثر على أحد أو كلا الساقين.

-يصيب الألم عادة القدمين، وعادة ما يكون شديدًا ويحدث في الليل عندما يكون المريض مستلقيًا على الوجه.

تشمل الأعراض والعلامات الأخرى لمرض الشريان المحيطي ما يلي:

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-خدر في الساقين أو القدمين.

-ضعف وضمور (تقلص حجم وقوة) في عضلة الساق.

-شعور بالبرد في الساقين أو القدمين.

-التغييرات في لون القدمين.

-تساقط الشعر على الجزء العلوي من القدمين ويقل سمك أظافر القدمين.

-سوء التئام الجروح في الساقين.

-قرحة مؤلمة أو الغرغرينا في مناطق القدمين حيث يقل تدفق الدم؛ عادة في أصابع القدم.



انسداد الشرايين فى الساق مرض علاء الشربينى

علاج انسداد شرايين الساق

-علاج انسداد الشرايين يختلف وفقاً لحالة كل مريض، فهناك حالات يمكن علاجها بإجراء تغييرات فى نمط الحياة وممارسة الرياضة والاقلاع عن التدخين وتناول غذاء صحى، بينما يوجد حالات تحتاج للعلاج بالأدوية.

-الأدوية التى تعالج انسداد شرايين الساق الأدوية المكافحة لتجلط الدم، وأدوية خفض الكوليسترول والأدوية التي تزيد من وصول الدم إلى الأطراف والأدوية التي تتحكم في ارتفاع ضغط الدم. .

علاج انسداد الشرايين فى القدم بالقسطرة

المعروف أيضًا باسم رأب الأوعية الدموية عن طريق الجلد هو إجراء غير جراحي يمكن أن يوسع الشريان الضيق أو المسدود، حيث يتم إدخال أنبوب رفيع (قسطرة) في شريان في الفخذ أو الذراع ثم يتم نفخ بالون صغير على طرف القسطرة لتوسيع الضيق في الشريان.



انسداد الشرايين فى الساق

-الجراحة لعلاج أمراض تصلب الشرايين

العلاج الجراحي لمرض الشريان المحيطي يشمل إما جراحة الأوعية الدموية الالتفافية التي يجريها جراح الأوعية الدموية أو استئصال بطانة الشريان، وهو إجراء ينظف فيه الجراح تراكم البلاك داخل شريان الساق المصاب.

الوقاية من تصلب الشرايين فى الساق

يمكن الوقاية من أمراض الأوعية الدموية المحيطية المرتبطة بتصلب الشرايين عن طريق تقليل عوامل الخطر التي يمكن السيطرة عليها، مثل اتباع نظام غذائي صحي للقلب، والحفاظ على وزن صحي، وعدم التدخين، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، والسيطرة بشكل جيد على مستويات السكر في الدم إذا كان لديك داء السكري.