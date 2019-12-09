شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى تخفض الدهون الثلاثية فى جسمك بشكل طبيعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل مستويات الدهون الثلاثية لديك مرتفعة؟.. هناك كثير من النصائح والمعلومات التي تمكنك من تخفيض نسبتها ، واستعادة صحة قلبك إلى المسار الصحيح، وللتعرف علي افضل النصائح عليك قراءة التقرير التالي وفقا لموقع "thehealthy".

ما هي الدهون الثلاثية؟

ربما تكون قد سمعت عن الدهون الثلاثية أثناء إجراء روتين أوبعد اختبار الكوليسترول، ولكن ما هي ولماذا يجب الانتباه إليها؟ يشرح مايكل ميلر، أستاذ الطب القلبي الوعائي في كلية الطب بجامعة ماريلاند في بالتيمورومؤلف كتاب "شفاء قلبك" ، أن مستويات الدهون الثلاثية تشيرإلى كمية الدهون في مجرى الدم. "متوسط المستوى للرجال والنساء البالغين بعد الصيام بين عشية وضحاها هو 125، مع المستويات المثلى أقل من 100" ، كما يقول الدكتور ميلر: "النطاق المرتفع على الحدود يتراوح بين 150 و 199 ، والمستويات المرتفعة 200 وما فوق".

وإذا كانت مستوياتك تزحف إلى أعلى، كما يقول الدكتورميلر، فإن خطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية سيرتفع أيضًا. وتلاحظ جمعية القلب الأمريكية أن المستويات المرتفعة، خاصة عندما يكون لديك أيضًا كوليسترول HDL (أو "جيد") أو كوليسترول عالي LDL (أو "سيء") مرتبطة بتصلب الشرايين.

يمكن أن تسبب بعض الحالات الصحية ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية، لذلك أخبر طبيبك بسجلك الطبي أوأي أعراض غير اعتيادية قد تكون لديك. ويقول جويل كان، دكتوراه في الطب، أستاذ طب سريري في كلية الطب بجامعة واين ستيت في ديترويت وأستاذ مشارك في الطب بكلية الطب بجامعة أوكلاند في روشيستر ، ميتشيغن: هذا يمكن أن يلقي بعض الضوء على مستوياتك.على سبيل المثال، يقول إن بعض الحالات مثل مرضى السكري وأمراض الغدة الدرقية يمكن أن تكون مسؤولة عن ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية. لكن عوامل نمط الحياة لها تأثير كبير على الدهون الثلاثية أيضًا، لذلك قبل أن يصف لك الطبيب الدواء ، قد ترغب في محاولة خفضها بشكل طبيعي. هيريس كيفية القيام بذلك.

ونصح التقرير بعدم تناول الكربوهيدرات المكررة، فيعتبر الإفراط في تناول الطعام أحد أكثر أسباب ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية ، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية. يؤكد الدكتور ميلر على أهمية اتخاذ خيارات غذائية صحية والحد من الكربوهيدرات البسيطة كتلك الموجودة في الخبزالأبيض والمعكرونة والكعك والعديد من الوجبات الخفيفة. يقول اختصاصي التغذية إرين بالنسكي ويد ، آر دي ، اختصاصي تغذية ومعلّم معتمد لمرض السكري في هامبورغ ، نيوجيرسي: "نظرًا لأن السكر الزائد يتحول إلى الدهون الثلاثية في مجرى الدم، فإن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات المكررة يمكن أن يسبب ارتفاعًا في مستويات TG".

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وأكد التقرير علي ضرورة ممارسة الحركة، فهي واحدة من أفضل الإجابات على سؤال حول كيفية خفض الدهون الثلاثية هو حرق المزيد من السعرات الحرارية من خلال ممارسة الرياضة، ينص بيان علمي صادر عن جمعية القلب الأمريكية (AHA) على أن النشاط المكثف المعتدل يرتبط بمستوى منخفض من الدهون الثلاثية بنسبة 20 في المائة عند مقارنته بأي نشاط. بالإضافة إلى ذلك ، "تساعد التمارين الرياضية على زيادة نسبة الكوليسترول الحميد HDL ، مما يساعد على تقليل مستويات الدهون الثلاثية" ، كما يقول Palinski-Wade.

وفي دراسة في مجلة الطب الرياضي ، تبين أن التمارين الرياضية لها تأثير كبير على خفض مستويات الدهون الثلاثية. وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، يجب على البالغين السعي لعمل حوالي 150 دقيقة من النشاط البدني كل أسبوع.

وعليك التقليل من تناول السكريات، التي تزيد من نسبة الدهون الثلاثية، ويقول بالنسكي ويد: "يمكن لأي نسبة سكر مضاف أن يسبب ارتفاعًا في مستويات TG ، سواء من الطعام أو الشراب".