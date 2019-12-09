حافظوا على الكبد بهذا المشروب الصباحي!

الإثنين 9 ديسمبر 2019

الكبد هو أول خط دفاع ضد السموم، فهو يعمل كمصفاة تمنع المواد السامة الموجودة في الطعام من الدخول إلى مجرى الدم، إذًا من المهم أن تبدأوا يومكم بشيء يغسل السموم من جسمكم ويساعدكم على التخلّص من الدهون.



مضاد السموم هذا لا ينظف الجسم فحسب لكنه يساعدكم أيضًا على خسارة الوزن.

القوا نظرة على منافع الليمون الحامض والزنجبيل.

الزنجبيل:

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يحسّن الزنجبيل عملية الهضم ويخلّصكم من سموم الأمعاء. بيّنت دراسة نُشِرَت في صحيفة Metabolism أن الزنجبيل يساعد على تخفيف الشعور بالجوع فتأكلون كمية أقل وتخسرون الوزن.

الليمون الحامض:

يدخل الليمون الحامض في أغلب الأحيان في الحميات المضادة للسموم بفضل قدرته على دعم عملية الهضم وتنظيف الجهاز الهضمي وغسل السموم من الجسم. إن الليمون الحامض غني بألياف البكتين التي تمتصّ الماء وتخرجه من الجهاز الهضمي فيساعدكم بالتالي على خسارة الوزن.

التعليمات:

أضيفوا عصير نصف ليمونة حامضة وشرحة زنجبيل حجمها إنش تقريبًا على كوب من الماء الفاتر واشربوا المزيج يوميًا قبل تناول الفطور.

تأكدوا من أن المكونات عضوية.