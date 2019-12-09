أطعمة تتحول إلى سموم عند اعادة تسخينها!

الإثنين 9 ديسمبر 2019

هنالك بعض الأطعمة الغنية بالفوائد الغذائية اذا تم تناولها بشكل صحيح, ولكن اذا اعيد تسخينها يمكن ان تتحول الى سموم غذائية او مواد مسرطنة لذا يجب علينا ان نحذر اعادة تسخين هذه الاطعمة بالذات



1- السبانخ

ان اشهر هذه الاطعمة السبانخ فهي وعلى الرغم من فوائدها الغذائية المتعددة والغنية بالعناصر الهامه الا انها تحتوي على مادة النيترات والتي اذا اعيد تسخينها تحولت الى نيتريت وهي مادة عالية السمية وتسبب السرطان لذا الافضل في كل الاحوال اكل السبانخ اما نيئة في السلطات او مطبوخة فور طبخها اما ذا تركت فترة حتى تبرد فيجب اكلها باردة كما هي ولا نعيد تسخينها ابدا.

2- البطاطا بكل انواعها

انها غنية بالعناصر الغذائية ولكن تسخينها يحولها الى سموم مهما كانت طريقة طهيها سواء اكانت مطبوخة او مشوية او مقلية يجب ان تؤكل ساعة اعدادها او تؤكل بعد ذلك باردة ولا يعاد تسخينها ابداً

3- الدجاج

رغم انه من اللحوم البيضاء والتي تفضل للبعض عن اللحوم الحمراء وبرغم فائدته الغذائية المرتفعه الا ان اعادة تسخينه قد يسبب اضطرابات للجهاز الهضمي فالافضل ان تؤكل فور طهيها ولا يعاد تسخينها .

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4- المشروم

المشروم ايضاً لا يعاد تسخينه والا تسبب باضرابات في القلب ومشاكل هضمية مزمنة

5- اللفت

من منا لا يعشق مخلل اللفت؟ ولكن البعض يأكله مطبوخ وهو غني بالعناصر الغذائية الهامة وشبيه بالسبانخ اي انه يحتوي على النترات والتي بالتسخين تتحول الى نتريت وبالتالي تصبح مواد مسرطنة.

6- الكرفس

الكرفس ايضاً ورغم فوائده العظيمة سواء غذائياً او في الحميات والريجيم الا انه هو الاخر يحتوي على النترات والتي كما قلنا في السبانخ واللفت تتحول عند التسخين الى نيتريت وتصبح مسرطنة

7- البيض

البيض ايضاً من الاطعمة التي لها خطورة كبيرة على صحتنا لو اعيد تسخينها, لذا: اما ان يتم تناوله فور اعداده او يؤكل بارداً، والا تحولت قيمته الغذائية الى سموم مضرة بصحة اجسمانا على المدى الطويل.