تعرف على أسباب تنميل الجسم!

الإثنين 9 ديسمبر 2019

هل ينمل جسدك كثيراً ؟ إذا كان لديك هذه الحالة فما هي أعراضها ؟ وما هو علاجها ؟



تنميل الجسم هو الشعور بوخز خفيف في الجسم وفي أعضاء معينة داخل الجسم يسبب التنميل شعور داخل جميع أعضاء الجسم ويكون شعور ألم غير مريح ، وهو يشبه كثيراً وخز الدبابيس داخل الجسم والبشرة يسبب هذا التنميل عدم الراحة لدي الإنسان ، ويعتبر أن التنميل من المشاكل الشائعة في عصرنا الحالي يصاب به حوالي ثلثي البشر وعادة ما يتعرض الشخص للتنميل بسبب خلل في جسده أو مشكلة ما ، ترتبط مشكلة التنميل بالجهاز العصبي ارتباط كبير جداً لأنها تسيطر عليها فيجعلك تشعر بالوخز في جميع جسدك وبالتالي مشكلة التنميل قد تكون بسبب مشكلة أو خلل ما في الجهاز العصبي لدي الإنسان أو بسبب إصابة داخل أحد الأعصاب فيؤدي إلي الشعور بالتنميل .

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الضغط العصبي:

كما ذكرنا في السابق أن التنميل له علاقة كبيرة بالجهاز العصبي وأن سببه يكون خلل في أحدي الأعصاب داخل جسم المريض ، ومن هذه الأمراض هي التقطع في العصب ولكن في بعض الحالات الأخري لا يكون شرط أن يكون هناك خلل وظيفي داخل الجهاز العصبي فربما يكون قد تعرض إلي ضغط نفسي أثر عليه فجعله هذا يشعر بالتنميل دائماً ، وهناك شئ أخر أنه يمكن أن يكون المريض يجلس علي قدمه بشكل كبير وبطريقة غير صحيحة فتؤدي إلي التنميل وهذه من أغلب الحالات الشائعة في عصرنا الحالي .