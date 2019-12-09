تعرف على الإسعافات الأولية للتعامل مع حالات الاختناق أو النزيف

قد يتعرض البعض إلى حالة من الاختناق أو النزيف داخل المنزل بشكل مفاجئ ولا يدرك كيف عليه التصرف بشكل سريع .وخلال برنامج «هي وبس»، مع رضوي الشربيني، على شاشة سي بي سي، قدمت مدربة الإسعافات الأولية يمني خليل، بعض النصائح التي يمكن الاعتماد عليها، البداية من الضروري جعل الشخص المصاب بالاختناق ينحني بجسمه قليلًا إلى الأرض ثم ضربه في منتصف الجزء العلوي من الظهر 5 ضربات براحة يديكِ وكل ضربة أقوى من التي تسبقها، وبعد ذلك من الضروري الاتصال بالإسعاف أو طلب المساعدة.

اما في حالة النزيف من الضروري الضغط بالأيدي على الجرح أو بقطعة قماش مع رفع المكان الذي ينزف إلى الأعلى ثم الذهاب إلى المستشفى..

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