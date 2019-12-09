شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أسئلة تساعدك على اكتشاف إصابتك بأمراض النوم.. منها مقاس رقبتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطرابات النوم من أكثر الأمراض انتشاراً وأقلها تشخيصاً، حيث أن ما يصل إلى 80 ٪ من الناس الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم الانسدادي لم يتم تشخيص مرضهم، وهو ما يؤثر على صحتهم بالسلب، فى هذا التقرير نقدم لك 8 أسئلة تساعدك على اكتشاف أمراض النوم، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".

8 أسئلة تساعدك على اكتشاف أمراض النوم

-هل تشخر بصوت عالٍ (بصوت أعلى من التحدث أو بصوت عالٍ بحيث تُسمع من خلال الأبواب المغلقة)؟

-هل تشعر بالتعب أو النعاس أثناء النهار؟

-هل لاحظ أي شخص أنك تتوقف عن التنفس أثناء النوم؟

-هل لديك ارتفاع بضغط الدم؟

-هل مؤشر كتلة جسمك (BMI) أكثر من 35؟

-هل تجاوزت سن الخمسين؟

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-هل محيط العنق لديك أكثر من 40 سم (15.75 بوصة)؟

-هل أنت ذكر ؟

وقال الدكتور فولكفاري شايفر، أخصائى أمراض النوم، أنك "إذا قلت" نعم "لما لا يقل عن 3 من الثمانية أسئلة، فهناك احتمال كبير لإصابتك بمرض توقف التنفس أثناء النوم.

ووفقاً لموقع "Health line" فإن توقف التنفس أثناء النوم هو اضطراب شائع وخطير يتوقف فيه التنفس بشكل متكرر لمدة 10 ثوانٍ أو أكثر أثناء النوم.

وينتج عن هذا الاضطراب نقص الأكسجين في الدم ويمكن أن يستيقظ النائمين لفترة قصيرة طوال الليل.