وصفة مذهلة لتنحيف الكرش!

الإثنين 9 ديسمبر 2019

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الدهون المتاركمة في البطن ووسط الجسم رغم المحاولات العديدة للتخلص منها، فالكثير يقومون بريجيم والحرمان من الأكل لعدة أسابيع، والبعض يقومون بالتمارين الرياضية لشد الكرش، إلّا أن كل محاولاتهم كلها باءت بالفشل ما جعلهم يشعرون بالإحباط.



وقد أثبتت الدراسات الحديثة أن الدهون التي تتراكم في البطن، يمكنها أن تسبب الكثير من الأمراض الخطيرة والمزمنة، فهي تسبب ضغط الدم والسكري والسكتة القلبية والسكتة الدماغية وهذا بسبب احتواء هذه الدهون على هرمونات ومواد خطيرة تسبب هذه الأمراض.

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وفي هذا المقال سنقدم لكم وصفة طبيعية مائة بالمائة للتخلص من الدهون المتراكمة في الكرش خلال مدة قصيرة جدا لا تتعدى الثلاثة أيام.

والوصفة تتمثل في خلط الشاي الأخضر مع النعناع والزنجبيل والكمون بنفس المقادير لجميع المكونات، فمثلا يتم وضع ملعقة كبير للشاي الأخضر والنعناع ونفس المقدار لباقي المكونات. ثم يغلى الخليط ويشرب يوميا كأس في الصباح على الريق، وكأس قبل كل وجبة. وسترون النتيجة خلال ثلاثة أيام فقط.