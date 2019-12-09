أفضل وأسوأ أطعمة لعلاج متلازمة القولون العصبي

الإثنين 9 ديسمبر 2019

نتعرف على الأطعمة التي يجب الحد منها، عند اتباع نظام غذائي منخفض FODMAP ، بالإضافة إلى بعض البدائل المقترحة:



- قلل من اللاكتوز في الحليب ومنتجات الألبان الأخرى مثل الجبن والكريمة والآيس كريم.

- يمكن لأي شخص تناول كمية صغيرة جدًا من اللاكتوز، ولكن إذا كنت تأكل أكثر مما تحتاجه الأمعاء، فستصاب بالغازات وألم في البطن.

-تناول الحليب الخالي من اللاكتوز أو حليب الشوفان أو حليب الأرز أو حليب الصويا كبدائل جيدة لحليب البقر.

-بالنسبة للجبن، تناول الجبن الصلب، مثل: الشيدر أو الرومى.

-استبدل الزبدة والسمنة بالدهون الصحية مثل: زيت الزيتون.

-تحتوي الفواكه على سكر الفركتوز، والذي يمكن أن يسبب مشاكل لمرضى القولون العصبي، الفركتوز مرتفع بشكل خاص في التفاح والكمثرى، وهو مرتفع إلى حد ما في البطيخ والفواكه الحجرية والفواكه المركزة والفواكه المجففة وعصير الفاكهة.

- تناول الفواكه التي تحتوي على نسبة أقل من الفركتوز، مثل الموز والتوت والشمام والعنب والبرتقال والليمون والكيوي والفراولة.

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-بعض الخضروات تسبب الغازات وعادات الأمعاء غير الطبيعية، تجنب الخضروات الصليبية مثل البروكلي، القرنبيط، الكرنب، مخلل الكرنب، الخرشوف، البصل، الكرات، والهليون.

ما الذي يجب تناوله بدلاً من ذلك: الخضروات الباذنجان، الفاصوليا الخضراء، الكرفس، الجزر، السبانخ، البطاطا الحلوة، الكوسة، يمكنك تعزيز نكهات هذه الخضروات مع الأعشاب مثل: الريحان، الفلفل الحار، الكزبرة، الزنجبيل، الليمون، البردقوش، النعناع، الأوريجانو، البقدونس ، إكليل الجبل والزعتر.

تجنب البقوليات لأنها تحتوي على سكريات هضمية، مثل: الفول والحمص والعدس وفول الصويا والفاصوليا، يجب على مرضى القولون العصبي تجنبها أو تناولها بكميات صغيرة جدًا.

ما الذي يجب تناوله بدلاً من ذلك: يمكنك تناول الأرز والشوفان ودقيق الذرة والكينوا.

-تجنب بدائل السكر الموجودة في العلكة الخالية من السكر والحلوى، يمكن أن تسبب مشاكل أيضًا.

علاج متلازمة القولون العصبى

-في بعض الأحيان يتم علاج القولون العصبى بالأدوية، ولكن التغيير في النظام الغذائي هو أول شيء يجب اتباعه.

-اتباع أسلوب حياة صحي مع نظام غذائي قليل الدسم وممارسة الرياضة وتجنب السجائر - يحدث غالبًا فرقًا كبيرًا.

- تناول نظام غذائي منخفض FODMAP يساعد فى تخفيف الأعراض.