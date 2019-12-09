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شكرا لقرائتكم خبر عن فائدة للسجائر تخلصك من مرض خطير ! والان مع التفاصيل
الإثنين 9 ديسمبر 2019
التدخين هو عملية حرق التبغ ، ويتم خلالها تذوق طعم الدخان أو أستنشاق رائحة الدخان وهذه العملية تعتبر فى المقام الأول هى عملية تخدير للأعصاب ، لأنها تحتوي على نيكوتين .
وتعتبر هذه العملية ممارسة الترويج عن النفس ولها أضرار عديدة جداّ لما تحتويه على مواد مخدرة كالنيكوتين ، ويوجد كثير من البشر يستخدمونها بغرض الترويج عن النفس ومنهم من يستخدمها من ضمن عادتهم وطقوسهم الدينية وفي هذا المقام تعتبر حالة من التنوير الروحاني .
ويرجع بداية التدخين الى 5000 قبل الميلاد ، حيث نشأ التدخين لدى العادت والطقوس الدينية .
ومن المتعارف على التدخين أنه يسبب ضرر بالغ لكل من الذين يشربونه وبالأخص على الأطفال الذين يستنشقون هذا الدخان الملئ بالسموم ، ولكن ثُبت علمياّ عن فائدة التدخين الوحيدة .
وهذه الفائده هي أن التدخين يقلل من نسبة الأصابة بمرض القولون التقرحي ، وهذا المرض هو يسبب ظهور تقرحات في بطانة القولون والمستقيم ، وهو يُعد من مجموعة أمراض تسمى داء الأمعاء الألتهابي.
ومن أعراض هذا المرض :
1 / فقدان الوزن
2 / التعب الشديد
3 / فقدان الشهية
4 / أسهال شديد يؤدى الى خروج دماء
وهذا المرض أُثبت علمياّ أن التدخين يقلل من فرصة حدوثه .
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