ما هي الفوائد السحرية لقشر البرتقال؟

الإثنين 9 ديسمبر 2019

يعتبر البرتقال من الفواكه اللذيذة وهي مملوءة بالفيتامين C، لهذا فهي جد فعالة في محاربة البرد. ولكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن لقشر البرتقال كذلك فوائد جمة. فمعظمنا نستعملها لإعطاء نكهة في صنع الحلويات فقط.



فقد أثبتت الدراسات الحديثة أن لقشر البرتقال كذلك فوائد علاجية، حيث يعتبر مضاد للكلسترول، فهو يحتوي على جميع المركبات المضادة للكلسترول. كما أن قشر البرتقال يحمي من الإصابة بالسرطان لاحتوائه على مواد كيميائية تمنع تكاثر الخلايا السرطانية. يساعد قشر البرتقال كذلك في التخفيف من آلام الحموضة، شريطة استخدامه بطريقة مستمرة. كما يعتبر علاجا فعالا لعسر الهضم وهذا لاحتوائه على ألياف غذائية تساعد على تنظيم حركة الأمعاء.

إضافة إلى الفوائد العلاجية لقشر البرتقال له كذلك فوائد أخرى:

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*فهو معطر للهواء وهذا إذا أضفناه إلى مكونات عطرية مجففة أخرى مثل خشب الصندل أو القرفة.

*يساعد كذلك في تبييض الأسنان.

*كما يستعمل كذلك في إبعاد النمل والبعوض والحشرات.

*وبالإضافة إلى كل ما تم ذكر فهو مفتح للبشرة.