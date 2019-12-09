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شكرا لقرائتكم خبر عن لا تضعي ربطة الشعر حول معصمكِ.. لهذا السبب! والان مع التفاصيل
الإثنين 9 ديسمبر 2019
نمر بأوقات حرجة نحتاج فيها إلى ربطة الشعربشدّة كي نزيل الخصلات المزعجة عن وجهنا في الطقس الحار، فنتفقّد معصمنا ونجد حاجتنا!
إنها خطة رائعة للمواقف الطارئة ولكنها في الوقت نفسه عادة خطيرة جداً، لهذا السبب إحذري منها.
فهذه الربطة هي الناقل الأساسي للبكتيريا والميكروبات التي تعلّق على شعرنا مباشرةً إلى سطح الجلد، فتمتصّها البشرة وتنتشر الأوبئة.
وهذا ما حصل مع أودري كوب التي كادت ربطة الشعر أن تودي بحياتها لولا معالجتها السريعة لكتلة غريبة ظهرت على معصمها فجأة، وبدأت بالإنتفاخ مع الوقت ليصبح حجمها مخيفاً.
وبعد إستشارتها لطبيب العائلة، وصف لها مضادّات للإلتهاب معتقداً بأنها لسعة عقرب أو إلتهاب في الجلد. ولكن بعد فشل هذه الأدوية في معالجة الكتلة، هرعت إلى المستشفى لتكتشف بأنها مصابة بـ 3 أنواع من الميكروبات الخطيرة التي كادت أن تسمّم دمها وتقتلها لو تأخرت في علاجها.
أودري كشفت بأن يدها تعرّضت لخدش صغير ، ومن عادتها أن تضع ربطة الشعر حول المعصم معتقدةً بأنها عادة غير مؤذية، ولكنها إكتشفت الحقيقة المرّة بعدما كادت تخسر حياتها.
فلا تخاطري بحياتكِ من أجل عادة خطيرة!
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