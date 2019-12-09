كيف تقوم بمحاربة شيخوخة يديك؟

الإثنين 9 ديسمبر 2019

وحدها اليد، تفضح سنّك وتخبر عنك الحياة المتعبة التي عشتها! هل تريدين محاربة شيخوخة يديك؟ اليك هذه الحيل الفعّالة والمجرّبة.



احميها من الشمس: احمي يديك من الشمس بتغليفها بالكريمات الواقية كلّما تعرّضت للأشعّة الخارقة.

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طبّقي الكريمات الغنية بمضادات الأكسدة: إنّ تعرّض سطح اليدين الى الهواء، الشمس والماء بكلّ درجات حرارتها سوف يسرّع من شيخوختها، بسبب القضاء على الكولاجين والالستين فيها. لذا طبّقي الكريمات الغنية بمضادات الأكسدة التي ستغلّفها وتحميها من أي ضرر يُذكر.

رطّبيها باستمرار: بعض المستحضرات التي تستخدمينها كمنظّفات المنزل أو بعض أنواع الشامبو وسوائل غسل اليدين قاسية جداً على اليدين وتساهم في جفافها إضافةً الى الرياح، الطقس الحار والاستحمام اليومي بالمياه الساخنة. لذا عليك تطبيق الكريمات المرطّبة لليدين خصوصاً قبل النوم، لأنّها تعوّض على بشرتك ما خسرته من الفيتامينات والمعادن الضرورية لتجدد الخلايا.

لا تخلعي القفّازات عند قيامك بالأعمال المنزلية كلّها التي تعرّضك للغبار ولإمكانية التعرّض لأي جرح أو تقرّح في بشرة اليد. فالقفازات ليست حكراً فقط على الجلي والتعرّض المباشر لأدوات التنظيف، التي تسيء الى بشرة يدك مما لا شكّ فيه بسبب المواد الكيماوية الموجودة فيها.