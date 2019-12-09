فوائد الذرة الصفراء للصحة.. تقي من الأمراض وتساعد على إنقاص الوزن

الذرة الصفراء تعتبر مخزنا للكثير من العناصر الغذائية المهمة المفيدة للصحة، حيث إنها تحتوي على الكربوهيدرات والألياف والدهون الصحية والماء، بالإضافة إلى أنها تحتوي على أهم المعادن مثل المغنيسيوم والزنك والنحاس والفسفور والمنجنيز وتحتوي على فيتامين ب6، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة، وفيما يلي نتعرف على أهم فوائد الذرة الصفراء للصحة، ومنها الوقاية من عدة أمراض والمساعدة على الرجيم وإنقاص الوزن.

أهم فوائد الذرة الصفراء للصحة:

1. تقوية المناعة

تحتوي الذرة الصفراء على مضادات الأكسدة ومنها الكاروتينات، والتي تساعد على محاربة الجذور الحرة التي تهاجم الجهاز المناعي، مما يساعد على الوقاية من الأمراض المتعلقة بالمناعة والأمراض السرطانية.

2. الوقاية من أمراض القلب

تناول الذرة الصفراء يساعد على الوقاية من الإصابة بالأمراض القلبية المختلفة، وهذا لأنها تساعد على التقليل من مستويات الكوليسترول الضار بالجسم، وهي تحتوي على الأحماض الدهنية غير المشبعة مما يجعلها تسهم في الوقاية من انسداد الشرايين وارتفاع ضغط الدم، والمساعدة على الحماية من التعرض إلى السكتة القلبية والسكتة الدماغية.

Advertisements

3. الوقاية من فقر الدم وعلاجه

تحتوي الذرة الصفراء على نسبة عالية من الحديد مما يساعد في الوقاية من الإصابة بأمراض فقر الدم وخاصة للمرأة الحامل، وتساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء، بالإضافة إلى أنها تحتوي على حمض الفوليك المهم للحامل وللجنين.





4. الوقاية من أمراض الجهاز الهضمي

الذرة الصفراء غنية بالألياف القابلة ومضادات الأكسدة، والتي تساعد على الوقاية من الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي والتخلص من الإمساك والانتفاخ، بالإضافة إلى أنها تقلل من أعراض القولون العصبي والتهابات القولون.

5. الحماية من التجاعيد

تناول الذرة الصفراء يقي من التعرض إلى الإصابة بالتجاعيد التي تظهر على البشرة، وهذا لأنها تحتوي على نسبة عالية من النحاس والماغنسيوم والفسفور، الذي يساعد على التقليل من علامات الشيخوخة ويسهم في زيادة نسبة الكولاجين مما يحافظ على البشرة ويجعلها مرنة.

6. فوائد الذرة الصفراء للرجيم