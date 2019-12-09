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العين الإخباريةالإثنين 2019/12/9 12:07 م بتوقيت أبوظبي
الغضب له الكثير من التأثيرات السلبية على الصحة
بسبب تراكم المشكلات ومنغصات الحياة يزيد قلق الإنسان وتوتره مع عدم القدرة على الاستمتاع بالحياة بشكل طبيعي؛ ما يجعل الإنسان يلجأ إلى الغضب في بعض ردود أفعاله على المواقف المختلفة، ويكون الغضب بتعبيرات حركية أو لفظية ناتجة عن عدم السيطرة على رد الفعل، وهو يؤثر على صحة الإنسان بشكل كبير؛ ما يعرضه إلى الإصابة بالأمراض المختلفة ومن أهمها الأمراض القلبية وأمراض ضغط الدم، وفيما يلي نتعرف على تأثير الغضب على الصحة وكيفية التغلب عليه.
أهم تأثيرات الغضب على الصحة:
1. تأثير الغضب على ضغط الدم
عادة في معظم حالات ارتفاع ضغط الدم يكون السبب الرئيسي لها هو التعرض إلى الغضب الشديد؛ ما يجعل القلب يقوم بضخ كميات زائدة من الدم ويؤثر على الأوعية الدموية، ويزيد من فرص الإصابة بالجلطات.
2. تأثير الغضب على القلب
يُعَد القلب هو أكثر أعضاء الجسم تعرضا للمشكلات الصحية نتيجة الغضب الزائد؛ حيث تتسارع ضربات القلب بشكل كبير؛ ما قد يؤدي إلى الإصابة بالنوبات القلبية والإضرار بعضلة القلب ويضعفها، وعند الغضب قد يتعرض الإنسان إلى الإصابة بالجلطات القلبية المفاجئة.
3. تأثير الغضب على الجهاز الهضمي
يتسبب الغضب في الإصابة بآلام والتهابات المعدة والقولون، بالإضافة إلى أنه يؤثر على شهية الإنسان ويجعله يفقد الشهية.
4. اضطرابات النوم
نتيجة الغضب تحدث اضطرابات في هرمونات الجسم قد تؤدي إلى عدم النوم بشكل جيد؛ ما يؤثر على صحة الإنسان وقدرته على التركيز وممارسة مهامه الاعتيادية أثناء نهار اليوم التالي.
5. الإصابة بالصداع
يؤدي الغضب إلى انقباض عضلات الرأس والرقبة؛ ما يصيب الإنسان بالصداع الشديد والحاد، وقد يكون الإنسان أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية الناتجة عن تمزق الأوعية الدموية نتيجة الغضب الشديد.
كيفية التغلب على الغضب:
- عند التعرض إلى موقف معين يثير غضبك عليك بمحاولة تغيير الموقف أو التوقف عن مناقشة الموضوع الذي أثار غضبك.
- حاول أن تلتمس الأعذار فمن الممكن أن يكون الطرف الآخر الذي أثار غضبك لديه ظروف معينة جعلته يلجأ إلى ذلك.
- تعلم أن تستمع جيدا لما يقال لك حتى لا تسيء فهم من حولك وتغضب سريعا.
- عليك بالهدوء والاسترخاء عند وجود موقف يستدعي الغضب من خلال أخذ نفس عميق، كما يمكنك اللجوء إلى ممارسة تمارين الاسترخاء مثل اليوجا.
- عليك بالتحدث إلى أحد الأشخاص المقربين منك حتى تتخلص من المشاعر السلبية التي تجعلك تلجأ إلى الغضب.
- الالتزام بالتعاليم الدينية يجعلك تتمتع بنفس صافية ويحميك من موجات الغضب المتقلبة التي تنغص حياتك.
- ممارسة الرياضة من الأشياء المهمة التي تساعد على تحسين الحالة النفسية للإنسان والتخلص من الغضب.
- يمكنك استخدام "كرة التوتر" والضغط عليها حين تشعر بالغضب حتى تبقيك هادئا لبعض الوقت، وتمتص الطاقة السلبية الموجودة بداخلك.
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