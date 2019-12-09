5 أسباب لشعورك بالانتفاخ عند تناولك طبق السّلطة.. فاحذري!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تُعتبر السّلطة من أشهى الأطباق التي يعتمد عليها كثيرون في وجباتهم المختلفة لكونها من الأطباق الفاتحة للشهية من جهة والمفيدة بعناصرها الغذائية من جهة أخرى، ومع هذا، فقد نوّه بعض خبراء التغذية إلى ضرورة الاهتمام بمكوناتها حتى لا تتحوّل إلى سبب قد يضرُّ بجهازك الهضمي أو يجعلك تشعرين بانتفاخ في بعض الأحيان.

ونستعرضُ معك سيدتي فيما يلي قائمةً بأبرز 5 أسباب مفاجئة وراء حدوث حالة الانتفاخ عند تناول طبق السلطة، وهي الأسباب التي يجب اكتشافها ومحاولة تلافيها:

- تتبيلةُ السلطة التي قد لا تضيف لكِ أي شيء، ولك أن تعلمي أن تلك التتبيلة يجب أن تُضاف بمقادير ومحاذير معينة، حيث يجب الاهتمام بكمية البهارات المضافة وكذلك نسبة الزيت، الملح والسكر لأنها كلها عناصر قد تُسبّب الانتفاخ.

- السلطة مكتظّة بشكل كبير بالخضروات النيئة، ولكِ أن تعلمي أن تلك الخضروات غير المطهوّة تكون مليئة بفائض من العناصر المغذية وهي على هيئتها الطبيعية، وواحدة من أهم تلك العناصر الأساسية هي الألياف. وبالرغم من أهمية هذه الألياف، لكن الإكثار منها في الطبق الواحد يجعلها تتعثر بداخل الجهاز الهضمي، ولهذا يُنصح بتسوية بعضٍ من هذه الخضروات على البخار أو تحميصها قليلاً قبل إضافتها لطبق السلطة لضمان تكسير بعض الألياف لتكون السلطة سهلة الهضم.

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- إضافةُ بعض أنواع المكسرات والفواكه المجفّفة، فرغم أنها تعزّز طعم السلطة وتُكسِب الطبق مذاقًا شهيًا، لكنها قد تتسبّب في حدوث مشاكل بالبطن بعد ذلك، وهو ما يحدث نظرًا لاشتمال تلك المكسرات والفواكه المجفّفة على سكر مضاف، وهو السكر الذي ثبت أنه قد يساعد أو يُشجّع على نمو النوع الخطأ من البكتيريا، التي تؤدي بدورها إلى تزايد إفراز الغازات، ولهذا يُنصح بالاكتفاء بوضع بعض البابايا الطازجة، التي تحتوي على إنزيم يساعد على الهضم يعرف بإنزيم "بابين / papain".

- البقوليات التي تُسبّب زيادةً في كمية الألياف، فرغم أنها مصادر مغذية للبروتين النباتي والمغذيات الدقيقة التي من ضمنها الحديد وكثير من الألياف، لكن إن كان جهازك الهضمي غير قادر على التعامل مع كميات كبيرة من الخضروات النيئة، فربما تُسبّب لك البقوليات بعض الصعوبات أيضًا، ومن ثم فإن أفضل شيء يضمن لك تجنب مثل هذه المشكلات هي عدم إضافة حمص أو فاصوليا سوداء لطبق السلطة، وأما إن كنت ترغبين فيها بطبق السلطة، فعليك بنقعها ومن ثم طهوها قبل إضافتها.

- كبرُ حجم طبق السلطة، والأهمُّ في هذا الجانب هو الاعتدال ثم الاعتدال، لأن الإفراط في تناول السلطة أو إعدادها بحجم كبير قد يضر بالفعل أكثر مما يفيد، ويمكنك أن تكتفي بعصرة ليمون، بعض الحمص، مغرفة أرز بني وخضروات متنوّعة الألوان.