تعرفي على 3 نصائح لابتسامة ساحرة

لن تكتمل إطلالتك وجمال وجهك إلا بابتسامة جميلة وأسنان لؤلئية، تشع بالصحة والشباب والمرح. فلا شك في أن الأسنان تزيد من جاذبية الوجه وتجعله يبدو أصغر سناً وأكثر إشراقاً. يهديك أخصائي تجميل الأسنان في القاهرة، الدكتور شادي سمير، هذه المعلومات الأساسية، لتتمتعي بابتسامة مثالية وساحرة في جميع المناسبات وأحلى الصور التي ستذكرك بهذه الأوقات التي لا مثيل لها.

• ما المدة الكافية للتخطيط لعلاج الأسنان قبل مناسبة مهمة؟

أنصح بالتفكير في الخضوع لأي علاجات قبل المناسبة بثلاثة أسابيع، حتى يكون هناك الوقت الكافي لعلاج الأسنان، ووضع اللمسات التجميلية النهائية على الابتسامة، حتى تكون الأسنان واللثة صحيتين، وللحصول على الإطلالة المثالية قبل اليوم الموعود. وبالطبع يجب استشارة طبيب مختص لتحديد الخطة العلاجية المناسبة.

• ما أنواع العلاجات المتوافرة لمن تريد تعزيز ابتسامتها الطبيعية؟

يختلف الأمر بين شخص وآخر، ولكن يمكننا تصنيف العلاجات إلى ثلاثة مستويات: أولاً: التنظيف والتلميع، ثانياً: التبييض وثالثاً: الـveneers والتيجان وأغطية الأسنان، وصولاً إلى الزراعة والتقويم. كل علاج يحتاج إلى فترة زمنية مختلفة حسب حالة المريضة.

• ما الخطوات التي يجب متابعتها لمن تحتاج إلى ابتسامة جديدة كلياً؟

أولاً: نقوم بتنظيف الأسنان وإزالة البقع وعلاج التسوس، ثم نقوم بزراعة الأسنان إذا تطلب الأمر ذلك، وأخيراً نقوم بتبييض الأسنان أو تغطيتها بالتيجان أو الـveneers.

• كيف تعتني السيدة بأسنانها خلال فترة ما قبل أي مناسبة مباشرةً؟

بتجنب المأكولات والمشروبات التي قد تغير لون الأسنان أو تقلل من تناولها، ومنها الشاي والقهوة والصلصات الحمراء والمشروبات الغازية، وتقلل من تدخين السجائر أو تمتنع عنه كلياً بقدر الإمكان.

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فرشاة وخيط وثقة

1. فرشي أسنانك يومياً صباحاً ومساءً

2 . استخدمي خيط الأسنان لتنظيف ما بين الأسنان والأضراس بشكل دقيق

3 . ثقي بنفسك وبابتسامتك الجميلة

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