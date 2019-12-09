شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تكتشف انخفاض هرمون التستوستيرون لديك؟.. علامات تدعو إلى الحذر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هرمون التستوستيرون من هرمونات الذكورة، حيث ينتج فى الخصيتين، وهو مسئول عن الخصوبة وزيادة الرغبة الجنسية عند الرجل.

وانخفاض هرمون التستوستيرون يحدث عندما يقل إنتاج جسمك من هذا الهرمون، نتعرف على أبرز أعراض انخفاض هرمون التستوستيرون عند الرجال، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال قد يسبب التعب، تساقط الشعر، انخفاض الرغبة الجنسية، وفقدان العضلات وحتى تقلب المزاج.

يؤثر هذا الهرمون أيضًا على التطور الجنسي والمظهر البدني للرجال مثل شعر الوجه والبنية العضلية والصوت الغليظ، كما أنه يساعد في بناء كتلة العضلات والعظام.

وينتج جسم المرأة هذا الهرمون بكميات صغيرة.

ووفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA ، يتراوح المعدل الطبيعي للتستوستيرون بين 300 إلى 1000 نانوجرام لكل ديسيلتر.

تنمو مستويات هذا الهرمون بشكل مطرد خلال مرحلة البلوغ المبكر وتبدأ في الانخفاض مع تقدم العمر.

أعراض انخفاض هرمون التستوستيرون لدى الرجال

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مستويات هرمون تستوستيرون تتقلب على أساس يومي في الرجال، لذلك قد يتطلب التشخيص الصحيح لانخفاض نسبة هذا الهرمون في الدم اختبارات متعددة ومراقبة مجموعة من الأعراض، وفيما يلي بعض الأعراض التحذيرية لمستويات هرمون تستوستيرون المنخفضة التي يجب عليك البحث عنها:

قلة الرغبة الجنسية

نظرًا لأن هرمون التستوستيرون يلعب دورًا رئيسيًا في تطوير الدافع الجنسي للرجل وإنتاج الحيوانات المنوية، فإن حدوث انخفاض في هذا الهرمون يمكن أن يؤثر على ضعف الرغبة الجنسية لديك.

- ضعف الانتصاب

هرمون التستوستيرون مسؤول إلى حد كبير عن تحفيز الانتصاب من خلال إطلاق أكسيد النيتريك فى الجسم.

- الإعياء والتعب

على الرغم من أنه من الطبيعي تمامًا الشعور بالإرهاق بين الحين والآخر، فإن الرجال الذين لديهم مستويات منخفضة من هرمون تستوستيرون يعانون من انخفاض مستويات الطاقة فى كل الأوقات.

-تقلب المزاج

يرتبط المستوى المنخفض من هرمون التستوستيرون أيضًا بالكثير من المشكلات النفسية مثل الشعور بالراحة والقلق ، والإجهاد، حيث يلعب هذا الهرمون أيضًا دورًا رئيسيًا في كيفية عمل عقلك، ونقصه يؤثر بشكل كبير على الصحة العقلية للرجل ويسبب تقلبات مزاجية.