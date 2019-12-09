شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أطعمة ينصحك خبراء التغذية بتجنبها تماماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختلف طبيعة كل جسم عن الآخر، فهناك بعض الأطعمة التى تكون ضارة لبعض الناس مثل: الألبان والقمح، حيث قد يعانون من الحساسية، ولكن على الرغم من هذا فإن هذه الأطعمة يحبها أشخاص آخرون وتكون جيدة لهم، وهناك قائمة من الأطعمة ينصح خبراء التغذية بتجنبها تماماً لأى شخص، من الدهون الضارة إلى المحليات الصناعية ونتعرف على هذه الأطعمة فى السطور التالية، وفقاً لموقع "womansday".



مبيضات القهوة

أطعمة ينصح خبراء التغذية بتجنبها تماماًمُبيض القهوة والشاى "الكريمر"

يحتوي مُبيض القهوة "الكريمر" على الزيوت المهدرجة، كما تحتوي أيضًا على شراب الذرة عالي الفركتوز- الذي يمكن أن يضر الكبد عن طريق زيادة الدهون فيه- والمحليات الصناعية، التي تم ربطها بمجموعة متنوعة من المشاكل بما في ذلك مشاكل الجهاز الهضمي.

بدلاً من ذلك ، حاول أن تشرب قهوتك بدون لبن أو استبدل المبيضات باللبن أو حليب جوز الهند أو حليب الشوفان.



الصودا الدايت

المشروبات الغازية الدايت

الصودا الدايت مليئة بالمحليات الصناعية والتى يمكن أن تكون أسوأ من السكر الفعلي، حيث تم ربط المحليات الصناعية بالسرطان (على الرغم من الحاجة إلى دراسات أكبر لتحديد الخطر) ، كما تم ربط الأسبرتام - وهو مكون رئيسي في مشروبات "الصودا الدايت" على وجه التحديد - بتطور مرض السكري.

حبوب القمح الأبيض

حبوب الإفطار الحلوة المصنوعة من الدقيق الأبيض يجب تجنبها تماماً، حيث إن هذه الأنواع من الحبوب منخفضة في العناصر الغذائية وبها نسبة عالية من الكربوهيدرات المكررة، مما يعني أنها لا تشعرك بالشبع والامتلاء ويمكن أن تسبب ارتفاعًا في السكر في الدم وانخفاضه، وهذا بدوره يمكن أن يسهم في انخفاض الطاقة وتقلب المزاج والرغبة الشديدة فى تناول الطعام والشعور بالجوع، وبدلاً من ذلك، يمكنك اختيار الحبوب عالية الألياف والحبوب الكاملة.



السلامى

لحم السلامي

السلامى من اللحوم المصنعة وقد تم ربطه بالعديد من المشكلات الصحية السيئة، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، و السلامي غني بالدهون المشبعة ويحتوي على نتريت الصوديوم، والذي يمكن أن يتحول إلى مركبات التهابية ضارة يمكن أن تصبح ضارة بصحتك.

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العصائر الصناعية

معظم أنواع العصائر الصناعية يضاف إليها السكر، وهو ما يضيف سعرات حرارية ليومك، لذا بدلاً من اختيار عصير غني بالسكر لبدء صباحك، اختر بدلاً من ذلك عصير الفواكه الطبيعى بنسبة 100٪.



الدونتس

الدونتس

على غرار الحبوب القائمة على الدقيق الأبيض، يصنع الدونتس عادة من الكربوهيدرات المكررة، التي لا توفر لك قيمة غذائية كبيرة، مما يجعلها غنية بالدهون المتحولة، والتي يمكن أن ترفع مستوى الكوليسترول الضار وتخفيض نسبة الكولسترول الجيد.



العجينة

العجينة الجاهزة

العجين الجاهزة للبيتزا التى تباع فى السوبر ماركت تحتوي على نسبة عالية من الدهون الاصطناعية غير المشبعة (أي تلك الزيوت المهدرجة التي تتم عن طريق إضافة الهيدروجين إلى الزيوت النباتية السائلة لجعلها أكثر صلابة، وتزيد هذه الدهون غير المشبعة (بالإضافة إلى التأثير على الكوليسترول) من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.



النودلز

الشعرية سريعة التحضير أو النودلز

من أكثر الأشياء الضارة، حيث يتم تجريدها من الألياف، بالإضافة إلى ذلك، ترتفع كمية الصوديوم في النودلز، وتحتوي على ما يسمى الجلوتامات أحادية الصوديوم (MSG)، وهو محسّن للنكهات لنها مادة تسبب الإدمان ويمكن أن تزيد الجوع وتجعلنا نتناول المزيد من الطعام.