لهذا السبب.. يصيب السرطان مدخِناً دون آخر!

الإثنين 9 ديسمبر 2019

يعي كل المدخنين من دون استثناء، أن هذه العادة تزيد مخاطر معاناتهم صحياً كثيراً وقد تقصر حياتهم حتى، لكن الغريب هو أن بعضاً منهم يصاب بالأمراض ومنها القاتلة كالسرطان، في حين يعيش آخرون عمراً مديداً من دون مشاكل صحية.



وتوصل باحثون أميركيون أرادوا معرفة سبب عيش بعض المدخنين عمراً طويلاً على عكس آخرين، فوجدوا أن لدى أولئك جينات محددة تطيل عمرهم.

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وأوضحوا أن هذه الجينات تساعد خلايا الجسم على حماية نفسها من أضرار التدخين، وإصلاح أي ضرر يلحق بها، ما يحمي من يحملها من الشيخوخة ومصادر الضرر المختلفة مثل التدخين.

وتبيَّن أن هذه الجينات تخفض خطر الإصابة بالسرطان بما لا يقل عن 11%.