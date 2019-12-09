ما لا تعرفه عن السوشي!

الإثنين 9 ديسمبر 2019

يحتوي السوشي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن، وهي: الأوميغا 3 الذي يحمي القلب وينظم دقاته، ويخفّض نسبة الكولسترول السيء LDL، ويزيد نسبة الكولسترول الجيد HDL، ويمنع تراكم صفائح الكولسترول في الشرايين التي تسبب تصلبها.



أما اليود الموجود في الأسماك والثمار البحرية فهو ضروري لعمل الغدة الدرقية لإنتاج هرمون الثيروكسين، كما يحتوي السوشي على الحديد وفيتامين B12، ما يؤكد أنه دواء للمصابين بفقر الدم. والزنك أيضاً موجود في هذا الطبق، وهذا المعدن يلعب دوراً مهماً في عملية النمو، وتقوية الذاكرة والمناعة، وشفاء الجروح.

وكذلك يحتوي السوشي على الفيتامين A الذي يعدّ أساسياً لصحة النظر والجلد.

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أما الكالسيوم فيوجد بكميات قليلة، غير أنّه مهم جداً لارتباطه والفيتامين D مباشرة بصحة العظام.

من جهة أخرى، وبما أنّ السوشي يتألف بالدرجة الأولى من السمك النيء، يجب عدم الإكثار من تناوله بسبب مسألة الجراثيم والبكتيريا المضرة بالصحة، كما ينبغي معرفة أنّ إعداد السوشي يحتاج إلى درجات منخفضة جدا من التبريد قبل المباشرة بتناوله.

وعلى المرأة الحامل الامتناع من تناوله لتجنب الإصابة بعدوى الهيباتيتس، أو الكوليرا، أو الديدان الدائرية.