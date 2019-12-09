ماذا يجب على المرأة أن تفعله بعد حملها الأوّل

الإثنين 9 ديسمبر 2019

إنّ المرأة التي تكتسب الكثير من الوزن في فترة ما بين الحمل الأوّل والحمل الثاني، تعرّض ابنها للخطر، بحسب ما أفاد به باحثون من معهد كارولينسكا في استكهولم - السويد، بعدما حلّلوا المعطيات الطبية لـ 450000 امرأة.



وقد تبين أنّ المرأة التي اكتسبت أكثر من 6 كيلوغرامات بين الحمل الأوّل والثاني، يرتفع لديها خطر الإجهاض في الطفل الثاني بنسبة 30% و50%.

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ويرتفع هذا الخطر عن 50% إن اكتسبت المرأة أكثر من 11 كيلو. وكان خطر وفاة الرضيع في أيّامه الـ 28 الأولى مترفعًا بنسبة 27% و60% أكثر من العادة والسبب في ذلك يعود للتشوّهات الخلقية، والاختناق، والتهابات بكتيرية ومتلازمة الموت المفاجئ.

أمّا المرأة التي خسرت 6 كيلو من وزنها قبل حملها الثاني، فهي ترفع من نسبة حياة ابنها بـ 50%.