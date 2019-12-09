8 خطوات للعناية بـ«بشرتك الثانية»

قديماً اقتصرت العناية بالشعر على الشامبو والبلسم والزيت، واليوم تبدل الحال وصارت تحاكي البشرة تماماً وكأن الشعر امتداد لها. الشعر مثل البشرة يحتاج إلى الواقي الشمسي، والمصل والمقشر وحتى ماء الميسلار. تعرفي إلى نظام الاعتناء ببشرتك الثانية في ثماني خطوات.

صيحة جديدة تجتاح ساحات العناية بالشعر، تدعي Skinification of Hair، وتعني أنه بات يسير على خطى العناية بالبشرة في ميلها إلى أن تفرد مستحضراً متخصصاً لتلبية كل حاجة من احتياجات البشرة على حدة. هذا الاتجاه الثوري أدى إلى ظهور جيل جديد من المستحضرات ومنهج للعناية بالشعر أكثر تفصيلاً.

1 الواقي الشمسي: تؤمن العوامل الواقية من الأشعة فوق البنفسجية، طبقة دفاعية تحفظ صحة الخصلات ولمعانها ولونها، خاصة أن الأشعة الشمسية والحرارة تُذهبان لون الشعر وتجعلانه يبهت. وتحتوي الأمصال على فلاتر طبيعية تحافظ على ترطيب كل من الشعر وفروة الرأس. جربي Oribe Power Drops Color Preservation Booster المحتوي على فيتامين (ج) المضاد للأكسدة بتركيز 2%.

2 مصل فروة الرأس: تماماً كما نحرص على إضفاء الحيوية على البشرة بالأمصال المنعشة، ابتكرت دور العناية بالشعر الأمصال المخصصة للاعتناء بفروة الرأس، والتي تساعد على ترطيبها والحد من قشر الشعر، وتوفر الظروف المهيئة لنمو خصلات قوية لامعة. جربي Sisley Revitalizing Fortifying Serum for Scalp الغني بكوكتيل من المستخلصات النباتية والبروتينات والفيتامينات والأملاح المعدنية المقوية للفروة.

3 الكريم الليلي: ليست البشرة وحدها بحاجة إلى مضادات الشيخوخة، إذ ينازعها الشعر. وتساعد هذه الكريمات الخصلات على مقاومة علامات التقدم في العمر، مثل ترقق الشعر وجفافه وتقصفه وتساقطه. جربي Alterna CAVIAR Anti-Aging® Restructuring Bond Repair Leave-in Protein Cream لدى (سيفورا) بمستخلص الكافيار، الذي يعد أغنى المصادر الطبيعية بالبروتين وأحماض أوميغا 3 الدهنية.

4 قناع الشعر : تتصدر الدرجات اللونية الرمادية والفضية والبلاتينية أحدث ألوان صبغات الشعر، ولاشك أنها بحاجة إلى عناية خاصة للمحافظة على لونها لأطول فترة ممكنة. ولمحايدة أي ميل إلى اللون النحاسي غير المرغوب، بينما نحافظ على ترطيب الخصلات، جربي Kerastase Blond Absolu Masque Ultra Violet Treatment بحمض الهيالورونيك ومستخلص نبتة كف الأسد Edelweiss العشبية.

5 البلسم المنظف: تتشابه آلية عمل منظفات الشعر مع غسول البشرة، فكلاهما يهدف إلى التنظيف مع الترطيب ودون أن يتسبب في جفاف الأنسجة، وعليك هنا انتقاء التركيبة اللطيفة لكن الفعالة في آن واحد. استبدلي الشامبو اليومي بهذا البلسم المنظف L'Oréal Hair Expertise EverPure Cleansing Balm وهو يمتاز بخلوه من الكبريتات ما يكفل المحافظة على لون الخصلات المصبوغة.

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6 مقشر الفروة: المواظبة على تقشير البشرة أمر ضروري للاستمتاع ببشرة نضرة خالية من البثور، ونفس المنطق ينطبق على الشعر، فالمقشر يحول دون تراكم رواسب المستحضرات على الفروة، ويمنع الإصابة بالقشرة، ويسيطر على الإفرازات الزيتية. أفضل مقشر طبيعي للفروة هو خل التفاح، لكن يمكنك استعمال Kiehl's Deep Micro-Exfoliating Scalp Treatment بمستخلص الخمائر وبذور المشمش الممكرن وزيت الأركان.

7 الزيت المغذي: ترطب الزيوت البشرة وتحبس الرطوبة داخل الخلايا، وتغذي الخصلات من جذورها، وتعزز لمعانها وصحتها وسهولة تصفيفها. والزيوت الجافة مثل الجوجوبا والأركان والماكاديميا هي الأفضل للشعر، نظراً لخواصها المرطبة والواقية وسهولة امتصاصها. ولو أردت زيتاً يدهش شعرك، هنالك Rahua Legendary Amazon Oil الغني بالفيتامينات (أ)، و(ج)، و(هـ)، والبيتاكاروتين، والتوكوفيرولز، وأحماض أوميغا-3 الدهنية.

8 ماء ميسلار: يُستعمل منظفاً للبشرة أو قابضاً لمسامها، أو مزيلاً للماكياج أو مرطباً لأنسجتها، والإضافة الجديدة هي أنه أصبح من أكثر منظفات الشعر رواجاً، ومن أكثر المكونات شيوعاً في الشامبوهات. جربي شامبو Herbal Essences Micellar Water & Blue Ginger Shampoo بالزنجبيل الأزرق والألوة ومضادات الأكسدة وماء ميسلار، إذ يمتص الرواسب والأوساخ من الشعر دون تجريده من رطوبته وحيويته.

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