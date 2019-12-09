شكرا لقرائتكم خبر عن س وج..كل ما تريد معرفته عن التبول اللاإرادى عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التبول اللاإرادي أو السلس البولي يعد من الأمور المنتشرة عند الأطفال، وخلال هذا التقرير سنتعرف أكثر عن أسبابه وعلاجه وفقا لموقع " medicinenet".

ما هي أعراض التبول اللاإرادي عند الأطفال؟

هناك العديد من الأعراض التي توضح أن طفلك يعاني بالفعل من التبول اللاإرادي، ولكن العلامة أو العرض الوحيد الذي يجب الاهتمام به هو تكرار التبول ليلا في الفراش والتعرض لهذا الأمر عدة مرات في الأسبوع.



اسباب التبول اللاإرادي عند الاطفال

ما هي أسباب إصابة الطفل بالتبول الارادي؟

أسباب تعرض الطفل للإصابة بالتبول اللاإرادي ، ومنها:

-صغر حجم المثانة عند الطفل.

-إصابة الطفل بالتهابات المجاري البولية .

-تعرض الطفل للتوتر والضغط النفسي الشديد.

-تعرض الطفل لتأخر في النمو وهذا الأمر يؤثر على تدريب الطفل على استخدام الحمام.

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-تعرض الطفل للاضطرابات السلوكية.

-العامل الوراثي له دور كبير في تعرض الطفل للإصابة بالتبول اللاإرادي.

-النوم الثقيل، هذا ما يوصف به الأطفال الذين يتعرضون للتبول اللاإرادي، فالنوم العميق يتسبب في هذا الأمر.



اعراض التبول اللاإرادي عند الاطفال

ما هي طرق علاج التبول اللاإرادي ؟

في بداية الأمر يقوم الطبيب بإجراء بعض التحاليل الطبية التي تساهم في تحديد الحالة، ولذا يطلب الطبيب تحليل بول، والسكر، ومستوي الهرمونات كالغدة الدرقية، ووظائف الكلي.

وبعد ذلك يتم تحديد إذا كان الطفل يعاني من مشكلة ما في الكلي يتم علاجها، أو إذا كان مريض سكر يتم علاجه أيضا، أما في حالة تعرضه للإصابة ننتبجه للضغوط النفسي، فيكون العلاج العرفي السلوكي هو الحل الأمثل الذي يساهم بشكل كبير تحسن الحالة.



علاج التبول اللاإرادي عند الاطفال

ولكن علي الأم ضبط منبه إنذار كل ساعتين وقيام الطفل من السرير وذهابه إلي حمام لتفريغ المثانة، وهذا الأمر يعد أمر تدريبي يساهم بشكل كبير في تحسن الحالة، علي المدي البعيد.