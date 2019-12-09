لهذا السبب.. عليكم الإكثار من القرنبيط الاخضر!

الإثنين 9 ديسمبر 2019

كتشف العلماء أن المواد الموجودة في القنبيط الأخضر يمكن استخدامها في صنع مستحضرات طبية أكثر فعالية في علاج الأمراض السرطانية.



وتبيّن لفريق علمي أميركي أن المركّب العضوي سولفورافان الموجود في القنبيط الأخضر أو البروكلي يمكن أن يقي من الإصابة بالسرطان، ويمكن استخدامه في إنتاج أدوية ومستحضرات طبية أكثر فعالية في علاج الأمراض السرطانية. وهذه المادة موجودة بنسبة عالية خصوصاً في القنبيط الفتي، وكذلك في القرنبيط الأبيض، وكرنب بروكسل.

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ويؤكد علماء من الصين من جانبهم ان تناول البطاطا والبصل والقرنبيط يخفض من احتمال الإصابة بسرطان المعدة.

كما أجرى العلماء حسب موقع "روسيا اليوم"، تجربة لتحديد تأثير التناول المنتظم للمواد الغذائية الغنية بالمركب العضوي سولفورافان في صحة المتقدمين بالسن. واشترك في هذه التجربة 28 شخصاً اعمارهم فوق 50 سنة أخذت من قولون جميعهم عينات لدراستها.

فبينت النتائج ان الذين يتناولون كميات كبيرة من القنبيط الأخضر وغيره من الخضروات الخضراء كان مستوى تعبير البروتين 16p الذي يقمع الأورام السرطانية لديهم مرتفعا جدا مقارنة بالذين نادرا ما يتناولون هذه الخضروات.