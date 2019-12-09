خبراء يكشفون أضرار فرقعة الأصابع!

الإثنين 9 ديسمبر 2019

أكد فريق من الخبراء أن الصوت الذي يصدر من الأصابع عند فرقعتها يعود إلى سبب رئيسي هو تكوّن فقاعة غازية في السائل الزلالي الموجود في المسافة الفاصلة بين عقل الإصبع ويساعد على تسهيل حركتها وبالتالي تحدث فرقعة الأصابع خلال جزء صغير جداً من الثانية.



ولفرقعة الأصابع أضرارا كبيرة، وهي:

1- تؤدي فرقعة الأصابع إلى حدوث أضرار كبيرة جداً لأنسجة وأربطة المفاصل.

2- أنخفاض شديد في الضغط مما يؤدي إلى تكوين فقاعة من السائل حول المنطقة المحيطة بالمفصل.

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3- حدوث العجز والشيخوخة المبكرة في الأصابع.

4- يسبب رعشة في الأصابع ولا يكون الشخص قادراً على حمل أي شيء مع التقدم في السن.

5- قد تؤدي إلى حدوث خلل مزمن في المفاصل وبالتالي مع التقدم في العمر يجعل الشخص غير قادر على فرقعة أصابعه.

6- تشوه في مظهر اليد والأصابع حيث أنه يؤدي إلى أن تصبح الأصابع أضخم وذات عقد كبيرة.