أطعمة معروفة يمكن إستخدامها في التنظيف.. تعرف عليها!

الإثنين 9 ديسمبر 2019

تتفنن كل ربة منزل في الإستفادة من كل شيء يقع تحت يديها في منزلها وذلك لتحضير أشياء مبتكرة جديدة لإستعمالها في أغراض أخرى، وبعضهن وجدن أن هناك أطعمة معروفة يمكن إستخدامها في التنظيف، وهي:



- الليمون: يمكن إستعمال الليمون للتخلص من أي روائح كريهة في مطبخك وبالأخص رائحة السمك المزعجة، كل ما عليك فعله هو وضع قشور الليمون مع المياه في قدر على النار ثم تركها بدون غطاء كي تنتشر الرائحة في المطبخ.

أما إذا كنت ترغبين في تنظيف الميكروويف، ضعي ثمرة ليمون في وعاء به مياه ثم قومي بوضعه في الميكروويف لمدة 5 دقائق على درجة حرارة مرتفعة، ستجدين أن الدهون العالقة والمتراكمة بالميكروويف قد أذيبت، وبعد ذلك قومي بمسح الميكروويف من الداخل وستلاحظين لمعانه ونظافته.

أما بالنسبة لقشور الليمون فيمكن استخدامها في تنظيف أدوات المطبخ مثل معالق الغرف الخشبية، ولوح تقطيع الطعام، وذلك للتخلص من الجراثيم والبكتيريا.

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- الزبادي: ضعي معلقة أو أثنين من الزبادي فوق بقع الحبر أو البقع الأخرى التي توجد على ملابسك ثم اغسليها بمسحوق الغسيل، وستلاحظين أن البقع أزيلت بكل سهولة.

- الخيار: كي تتخلصي من صرير مفاصل الأبواب المزعج، قومي بدعك المفاصل بواسطة إستعمال شريحة من الخيار.

كما يمكنك أيضا دعك رسومات أطفالك الملونة على الجدران بواسطة إستعمال قشرة الخيار الخارجية وقومي بتكرار هذه العملية حتى تخفي الرسومات تماماً.

يمكنك أيضا فرك صنابير المياه بقطع من الخيار للتخلص من الصدأ وإستعادة لمعانها.