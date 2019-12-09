الإثنين 9 ديسمبر 2019

اذا كان شعرك طويلاً فمن المحتمل أنك ستندمين لأنك تضعين ربطة شعر مطاطية على معصمك .. او ستفكرين مرتين في هذه العادة بعد قراءة هذه المقالة.



قد تكون ربطات الشهر أساسية لحياة شعرك ولكن هذا لا يعني أن عليك أن تضعيها طوال الوقت. فمع أن من المناسب أن تبقي ربطة شعر على معصمك لا سيما اذا كنت تعملين ولكن لهذه العادة محاذير.

إليك عدة أسباب تجعلك تسارعين الى نزع ربطة الشعر عن معصمك حالاً.

1- قد تسبب لك التهاباً خطراً

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أصيبت امرأة اسمها Kentucky Kopp كانت تضع ربطات الشعر على معصمها طوال الوقت مدة أسبوعين بالتهاب . لقد لاحظت انتفاخات على معصمها حيث كانت تضع الربطة فقصدت الطبيب الذي وصف لها مضاداً حيوياً ولكن الانتفاخ ظل يكبر . أخيرا بدأت تشعر بالقلق فقررت الذهاب الى المستشفى وهناك في المستشفى قال لها الاطباء إنها مصابة بثلاث التهابات بكتيرية بسبب ربطة الشعر.

" أشكر الله لأني عرفت في الوقت المناسب" . تقول kopp ... على كل حال بعد المزيد من الفحوصات باتت تعتقد أن هناك بكتيريات في ربطات الشعر تغلغلت تحت جلدها من خلال مسام الجسم وبويصلات الشعر.

2- ليست جيدة لشعرك في أي حال من الأحوال

بصراحة ليس عليك سيدتي ربط الشعر بربطات مطاطية فلماذا تحتفظين بها على معصمك ؟ إن ربطات الشعر قد تؤدي في الحقيقة الى تقصفه. وبدل ربطة الشعر لماذا لا تلجئين إلى المشابك؟

3- قد تعيق الدورة الدموية

إن هذه الربطة كثيراً ما تضغط على هذه المنطقة وقد تعيق الدورة الدموية في هذه المنطقة.