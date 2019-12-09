- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة يمكن ان تغني عن حشوة الأسنان.. فما هي؟ والان مع التفاصيل
الإثنين 9 ديسمبر 2019
كشفت دراسة أسترالية حديثة أن العديد من أطباء الأسنان يتعجلون القيام بعمليات حفر وحشو الأسنان بينما يمكن وقف التسوس بها قبل أن يتفاقم عبر خطوات بسيطة.
ووجدت الدراسة التي تعد الأولى من نوعها حول العالم وأجراها باحثون بجامعة سيدني، أنه من خلال الجمع بين عملية تنظيف شاملة للأسنان بالفرشاة ونظام غذائي صحي مع وضع نوع معين من الطلاء الواقي بشكل منتظم، تقل الحاجة إلى حشو الأسنان بمقدار النصف.
وقال القائمون على الدراسة -وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية- إن حشو الأسنان لا يكون مطلوبا في الكثير من حالات التسوس.
وركزت الدراسة على الكشف عن التسوس مبكرا واستخدام سبل وقائية لوقف انتشاره وتفاقمه.
وأشار الباحثون إلى أن تسوس الأسنان في بداياته يستغرق ما بين أربع وثمان سنوات ليسبب تآكل السن، وبالتالي يمكن اتخاذ الكثير من الإجراءات التي قد تغني عن الحفر والحشو.
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة يمكن ان تغني عن حشوة الأسنان.. فما هي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.