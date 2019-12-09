صحة ورشاقة

دراسة تجيب.. هل يجب تناول الطعام بعد سقوطه أرضا؟

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 9 ديسمبر 2019

أجابت دراسة أميركية للدكتور فريدريك سالدمان على تساؤل الكثير من الأشخاص الذين يتردّدون فى تناول الطعام الذي سقط منهم على الأرض، حيث قالت إنّ “طبيعة الطعام هي التي تحدد إمكانية تناوله أو إلقائه لأنه سوف يتلوث ويحتوي على البكتيريا والميكروبات”.

 

وأضاف سالدمان، "فعلى سبيل المثال إذا كان الطعام هو جزء من الخبز الذي يحتوى على الزبدة ففي حالة سقوطه على الأرض فإن الزبدة سوف تتعرض للبكتيريا، لذلك لا يجب تناولها".

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علمًا بأن المثل الشعبي يقول أنّ خمس ثوانٍ ليس لها تأثير فيمكن التقاطها وتناولها ولكن الدكتور فريدريك ينفي هذا المعتقد الشائع بين الناس فالطّعام يصبح خلال ثوان مستنقعًا من الميكروبات.

 

كما يحذّر الطبيب من تناول الطعام الذي يسقط على أرض المطبخ فهو يتلوّث بالجراثيم الفتّاكة.

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