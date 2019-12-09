شكرا لقرائتكم خبر عن هذا الطعام هو الأفضل لصحة عينيك وتقوية نظرك.. اعرفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صحة العين من الأشياء التى يجب أن تهتم بها، حيث أن هناك عوامل كثيرة تؤثر عليها مثل: البقاء أمام الشاشة لساعات طويلة، أو أمام الأضواء الساطعة، أو الجفاف أو عدم النوم جيداً أو الشيخوخة ، وهناك طعام يمكنك إضافته لنظامك الغذائى لتقوية النظر والحفاظ على صحة العين، نتعرف عليه فى السطور التالية.

ووفقاً لجريدة "تايمز أوف إنديا"، فإن حبوب الصنوبر من أفضل الأطعمة الصحية، وعلى وجه الخصوص لصحة العيون، حيث تستخدم على نطاق واسع في أجزاء من العالم .



فوائد الصنوبر

فوائد الصنوبر لصحة العين

تحتوي حبوب الصنوبر على نسبة عالية من فيتامين K و A و E ، وغنية بخصائص مضادة للأكسدة تساعد بشكل كبير في حماية العينين من التدهور، وتؤخر ظهور عوامل الخطر المرتبطة بأمراض العين مثل إعتام عدسة العين والانحلال البقعي المرتبط بالشيخوخة.

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كما أن حبوب الصنوبر مليئة بالبيتا كاروتين، مما يساعد على تحسين بصرك،. تعمل كل هذه الفوائد من خلال تجديد الطاقة وتنشيطها في العيون وتحسين رؤيتك.



الصنوبر وصحة العين

و تناول حبوب الصنوبر كوجبة خفيفة يوميًا يمد الجسم باللوتين ، وهو إنزيم أساسي موجود في شبكية العين لدينا وهو جيد للغاية لرؤيتك وينقى الضوء فوق البنفسجي الضار ويحمى العين منه، كما أنه يحتوي على معادن وفيرة، مثل زياكسانثين التي هي جيدة لتغذية بشرتك والشعر.

وتحمل حبوب الصنوبر أيضًا مجموعة من الفوائد بخلاف صحة العين، حيث يمكن أن تساعدك على تخفيف الهضم، وفقدان الوزن وتنظم ارتفاع السكر فى الدم.