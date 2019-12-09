"اتصالات الإماراتية" الأسرع عالميا بتقنية 5G

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والحوكمة المؤسسية لمجموعة "اتصالات" الإماراتية، إن مؤتمر الإمارات للجيل الخامس يناقش تقنيات 5G وفوائده والفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا الرقمية المهمة.

وأوضح الشامسي في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن مشاركة "اتصالات" تأتي في إطار منهجية دولة الإمارات العربية المتحدة في الاستفادة من تقنيات الجيل الخامس في مختلف المجالات، مضيفا أن الإمارات تعد الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي أدخلت تقنية الجيل الخامس.

وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد الأولى عالميا في وصول تقنية الألياف الضوئية "الفايبر" لكل المستخدمين في مختلف مناطق الدولة.

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وأعلنت شركة "اتصالات" تمكنها من إحراز سرعة قياسية جديدة لشبكة الجيل الخامس المستقلة، حيث وصلت سرعات التحميل إلى 3.1 جيجابايت في الثانية، لتكون بذلك أول مشغل في العالم يحرز هذه السرعة عبر شبكة الجيل الخامس المستقلة التي تعتمد على المعايير الشبكية المخصصة للجيل الخامس.

ويأتي الإنجاز الجديد ضمن سلسلة متتالية من إنجازات "اتصالات" في مجال شبكات الجيل الخامس، والتي قامت الشركة بتفعيلها بصورة تدريجية على مدى السنوات القليلة الماضية، وقد تمت هذه التجربة عبر نطاق ترددي 200 ميجاهرتز، وباستخدام هواتف متحركة ذكية تدعم شبكة الجيل الخامس.

وانطلقت أعمال "مؤتمر الإمارات للجيل الخامس"، الأحد، تحت شعار "الثورة القادمة" وتتواصل فعالياته حتى 9 ديسمبر/كانون الأول بدبي.