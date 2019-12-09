شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يحدث التهاب الجيوب الأنفية الحاد؟.. تعرف على الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجيوب الأنفية هي فراغات مملوءة بالهواء خلف عظام الوجه العلوي بين العينين وخلف الجبهة والأنف والخدين، تتكون بطانة الجيوب الأنفية من خلايا ذات شعر صغير على أسطحها تسمى أهداب، خلايا أخرى في بطانة تنتج المخاط، يحبس المخاط الجراثيم والملوثات والأهداب ويدفع المخاط للخارج عبر الفتحات الجيبية الضيقة في الأنف.

ووفقا لموقع " healthline" التهاب الجيوب الأنفية الحاد هى حالة تحدث عندما تصبح الجيوب الأنفية ملتهبة أو ملتهبة ، يتجمع المخاط ويسد الفتحات على واحد أو أكثر من الجيوب الأنفية.

تتراكم السوائل داخل الجيوب الأنفية مسببة زيادة الضغط، أيضا البكتيريا يمكن أن تصبح محاصرة ، تتكاثر وتصيب البطانة هذا هو التهاب الجيوب الأنفية.

يمكن أن يكون التهاب الجيوب الأنفية مزمنًا (طويل الأمد أو كثيرًا ما يعود) أو حادًا. يستمر التهاب الجيوب الأنفية الحاد ثلاثة أسابيع أو أقل ولا يجب أن يكون لدى الشخص أكثر من ثلاث حلقات في السنة، التهاب الجيوب الأنفية الحاد شائع للغاية، وعادة ما يكون سبب العدوى الفيروسية في الجهاز التنفسي العلوي.

يمكن أن يحدث التهاب وتورم بطانة الجيوب الأنفية عن طريق:

الالتهابات الفيروسية ، مثل نزلات البرد، الحساسية، تلوث الهواء ودخان السجائر، التهابات الأسنان، ممرات الأنف الضيقة من الزوائد الأنفية .

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الأعراض

تشمل الأعراض الشائعة لالتهاب الجيوب الأنفية الحاد احتقان الأنف وتفريغ الأنف الأخضر السميك والحمى والصداع والتعب وألم الوجه، تعتمد بعض الأعراض على التهاب الجيوب الأنفية.

يمكن أن يسبب التهاب الجيوب الأنفية الأمامية (خلف الجبين) ألمًا في الجبهة وألمًا يزداد سوءًا عند الاستلقاء على الظهر.

يمكن أن يسبب التهاب الجيوب الأنفية (خلف جسر الأنف) ألمًا بين العينين وتورم الجفن وفقدان الرائحة والألم عند لمس جانبي الأنف.

يمكن أن يسبب التهاب الجيوب الأنفية الشحمي (خلف العينين) أوجاعًا أو آلامًا في الرقبة أو صداعًا في أعلى الرأس أو عميقًا خلف الجبهة.

يمكن أن يسبب التهاب الجيوب الأنفية الفكي (خلف الخدين) ألمًا في الخدين أو تحت العينين أو في الأسنان العلوية والفك.