شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار القهوة ارتفاع نسبة الكولسترول ومشاكل فى القلب والكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القهوة تعد من أهم المشروبات التي لها الكثير من العشاق، والغنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان، ولكن كثرة تناولها يتسبب في الكثير من المشاكل الصحية التي تدمر الجسم، وهذا ما سنتعرف عليه خلال التقرير التالي، عما هي أضرار القهوة وذلك وفقًا لموقع "healthline".

يتناول الكثيرون القهوة والهدف منها التخلص والتخفيف من التعب الشديد الذي يلحق بالجسم، والعقل والبدن، ولكن عند الإسراف من تناولها هذا الأمر يزيد من التعرض للكثير من المشاكل الصحية.

اضرار القهوة

عندما يسرف الشخص في تناوله للقهوة هذا يزيد من فرص الإصابة بالأرق والعصبية والتوتر والقلق، وبعض الأعراض الأخرى التي تلحق بجسمك نتيجة للإسراف من تناول القهوة.

كما أوضح التقرير أن الإكثار والإسراف من تناول القهوة يعد من الأمور التي تزيد من فرص الإصابة بمشاكل في المعدة والشعور بألم يصعب تحمله بشتي الطرق، كما يتعرض الشخص للإصابة بالغثيان والقيء وزيادة ضربات القلب وتصبح سريعة أي يصبح ضربات القلب تصبح أكثر سرعة، والتنفس يصبح سيء لدى الأشخاص المسرفين في تناول القهوة، ولذا عليك عدم الإكثار من تناول 4 فنجاين في اليوم الواحد.

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كما أوضح التقرير أنه من اضرار القهوة، أيضًا ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، وهذا يزيد من فرص تعرض القلب وصحته للخطر، كما أنه من الممكن أن يصاب به الشخص للمشاكل في الكلي، ولذا يجب عدم الإكثار من تناول القهوة بشتي الطرق.

وأشار التقرير، إلى أن الإسراف في تناول القهوة يزيد من فرص الإصابة بارتجاع المريء، والتعرض للأرق نتيجة لاحتواء القهوة علي نسبة عالية من الكافيين، كما تتسبب في إصابتك بتشنجات العضلات بشكل كبير.

وتزيد اضرار القهوة فرص الإصابة بالجفاف، وهذا الأمر يكون السبب في إدرار البول، ولذا يتسبب في تعرض الجسم لفقدان نسبة كبيرة من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.