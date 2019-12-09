شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب الصداع التدخين وقلة النوم والتوتر والعصبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصداع يعد من الأمراض والمشاكل التى يتعرض للإصابة بها الكثير من الأشخاص، وهناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بها، وهذا ما سنتعرف عليه خلال الأسطر المقبلة، وذلك وفقًا لموقع "webmed".

وأوضح التقرير المنشور، أن الإصابة بالصداع هو شكوى يتعرض للإصابة بها الكثيرون، وله العديد من الأسباب فنجد أن الشخص المصاب بالصداع بشكل مستمر ربما يعاني من الإصابة بمشاكل في الجيوب الأنفية، أو نتيجة للإصابة والتعرض للضغوط النفسية الشديدة، فيعبر الجسم عن التعرض للتوتر والضغط النفسي بالصداع الشديد.

وهناك العديد من أعراض الصداع التي يتعرض لها الشخص، فنجد أن هذا الشخص يتعرض للشعور والإصابة بألم شديد في مؤخر الرأس، والدوخة الشديدة، كما يصل الأمر إلي الغثيان الشديد والمتكرر، كما أن بعض الأشخاص الذين يعانون بالصداع يتعرضون للقيء، وزغللة بالرؤية.

فقبل التعرض الشعور والإصابة يتعرض الشخص للشعور بعض الألم في الرأس، وأيضًا يشعر الشخص بحساسية شديدة اتجاه الضوء، وأيضًا عدم القدرة على التركيز الجيد والطبيعي، ويصاحب ذلك الشعور بعدم القدرة على ممارسة الحياة بشكل طبيعي.

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اسباب الصداع

وهناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بالصداع، ومنها الضغط النفسي، بالإضافة إلى التعرض الدائم للتعب الناتج عن كثرة العمل، وأيضًا التدخين، وسوء التغذية، والإجهاد وقلة النوم، تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالصداع الشديد.

وأكد التقرير أن تناول الأطعمة غير الصحية، بالإضافة إلى عدم ممارسة أي نشاط بدني، وتنشيط الدورة الدموية، يعد من أبرز أسباب الصداع عند الأشخاص، ولذا يجب التخلص من هذا الأمر عن طريق اتباع نمط حياتي صحي وهادئ.

أسباب الصداع

وأشار التقرير، إلى أن التعرض للعصبية الشديدة، بالإضافة إلى حدوث مشاكل وألم في الجيوب الأنفية، وأيضًا مشاكل الأسنان والفك تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالصداع.

وأوضح التقرير أن العلاج الأمثل للصداع هو تناول المسكنات، لأنه لا يوجد علاجات أخري للصداع غيره، أما في حالة وجود مشاكل في الأسنان أو الجيوب الأنفية فيتم علاج هذا الأمر في البداية حتي تتمكن من التخلص من الصداع.