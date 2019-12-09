تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بطاطس بانيه

المقادير

نصف كيلو بطاطس

كوب دقيق

بيضتان

ملعقتان زبدة

2 كوب بقسماط مطحون

ملح وفلفل أسود

نصف كوب زبادي الطريقة :

- قشري ثمرات البطاطس واسلقيها في ماء مغلي على النار وضيفي لها رشة ملح

- اخلطي البيض مع الملح و الفلفل الأسود وقلبيه

- اهرسي البطاطس في وعاء بعد سلقها وتصفيتها

- ضيفي الزبدة و نصف كوب الزبادي على البطاطس واخلطيهم معا

- شكلي عجين البطاطس على شكل أقراص مستديرة

- اغمسي اقراص البطاطس في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط

-اقليها في الزيت وقلبيها على الجانبين. قد يهمك أيضا: تعرفي طريقة إعداد وتحضير شوربة البروكلي بالبطاطس تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير مافن البطاطس بالجبن الشيدر

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