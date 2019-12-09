تعرفي على طريقة إعداد وتحضير اللحم بصوص الزبدة والثوم

المقادير

½ كيلو لحم مقطع مكعبات متوسطة الحجم

كوب من الماء المغلي

6 فصوص كبيرة ثوم مهروس

3 ملاعق كبيرة زبدة

ملعقة كبيرة صويا صوص

ملعقة كبيرة بقدونس طازج مفروم

ملعقة كبيرة زيت

½ ملعقة صغيرة ثوم بودرة

ملح وفلفل أسود

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الطريقة:

على نار متوسطة، ضعي الزبدة والثوم، واتركيهما حتى تذوب الزبدة، ويُصبح لون الثوم ذهبيًّا.

أضيفي الصويا والثوم والبودرة، وقلبي جيدًا.

على نار متوسطة، سخني الزيت، ثم أضيفي اللحم، وقلبيه حتى يُصبح بني اللون.

أضيفي الماء والفلفل الأسود، وقلبي جيدًا، ثم غطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة 45 دقيقة حتى ينضج اللحم.

أضيفي الملح وقلبي، واتركيه على النار لمدة 5 دقائق.

اتركي السوائل حتى تجف تمامًا، ثم أضيفي البقدونس وخليط الزبدة والصويا، وقلبي جيدًا حتى تمتزج المكونات، ثم قدميها ساخنة.

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