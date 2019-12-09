شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة طبية حديثة تؤكد: القلب سليم فى الأسنان النظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت أبحاث طبية جديدة، أن تنظيف الأسنان له علاقة كبيرة بصحة القلب، وأكد العلماء فى كوريا الجنوبية بجامعة سيول أن تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون ثلاثة مرات يومياً قد يقلل من خطر فشل القلب وانسداد الشرايين.

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وقالت صحيفة "ساينس ديلي" العلمية، إن العلماء أوضحوا أن البكتيريا التى توجد في الفم تعبر من خلال اللثة إلى مجرى الدم، ومن هنا ترتبط زيادتها في الدم بمجموعة من المشاكل التى تهدد من صحة القلب، كما تزيد من فرص الإصابة بسرطان المرىء والبنكرياس.

وصرح الدكتور "تاي جين سونغ" من جامعة سيول،" درسنا الكثير من الحالات على المدى الطويل، حتى تكون النتائج أكيده "، فعبور البكتيريا التى توجد فى الفم إلى اللثة تزيد من فشل القلب وانسداد الشرايين وحدوث جلطات فى الدم مما يسبب أزمات قلبية، كما انها تزيد من الالتهابات لتواجدها داخل مجرى البول.