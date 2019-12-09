شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد البامية على صحتك وبشرتك منها الحماية من أمراض الكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر البامية واحدة من أهم الخضروات التى يفضلها الكثيرون، كما تتميز بمذاقها الطيب وفوائدها المذهلة ،حيث انها تحتوى البامية على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض والفيروسات.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فأن للبامية فوائد عديدة وهى:

فوائد تناول البامية

1: تحتوى البامية على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الامراض والفيروسات والأوبئة.

2:تعمل على الوقاية من أمراض الكلى والكبد وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر التى تعمل على تنظيف الكلى وطرد السموم من الجسم.

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3:ينصح مرضى السكر بالإكثار من تناول البامية حيث تعمل على ضبط مستوى نسبة السكر فى الدم.

4:تحتوى البامية على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتساعد فى علاج الربو ونزلات البرد والأنفلونزا.

5:تحتوى البامية على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل على الوقاية من الأمراض السرطانية.

6:تناول البامية يساعد على تنقية البشرة وحمايتها من التجاعيد وخطوط الوجه كما تعمل على نضارة وجمال البشرة.