القاهرة - لايف ستايل المقادير

- 3 صدور دجاج فيليه مقطع شرائح

- بصلة كبيرة مقطعة جوانح

- 3 فلفل ألوان أحمر وأخضر وأصفر مقطع شرائح

- 3 فصوص ثوم مفروم

- عصير نصف ليمونة

- ملعقة كبيرة صويا صوص وممكن الاستغناء عنها

-ملح وفلفل ورشة كمون ورشة كزبرة جافة ورشة زنجبيل و رشة قرفة و رشة بابريكا

- ملعقة زيت صغيرة



الطريقة:

- في طاسة غير لاصقة للطعام نضيف ملعقة الزيت الصغيرة ونضع شرائح الدجاج ونشوحها حتى تميل الي النضج

- نضيف جميع التوابل ونشوح

- نضيف حلقات البصل ونشوح

- الفلفل الألوان والثوم المفروم ونشوح

- أخيرا نضيف الصويا صوص مع عصير الليمون ونشوحها دقيقه وتقدم ساخنة مع خبز كامل الحبة (خبز أسمر) وسلطة زبادي دايت قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج بالخضار والصويا صوص طريقة إعداد وتحضير طاجن كاليماري ببيوريه الطماطم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الفاهيتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.