المقادير :

كيلو ونصف دبابيس فراخ

3 أكواب وربع كورن فليكس مفتت

بيضة

كوب لبن

كوب دقيق

3 ملاعق كبيرة زبدة

نصف ملعقة صغيرة

2 ملعقة صغيرة بودرة ثوم

ملعقة كبيرة بابريكا مدخنة (حسب الرغبة) الطريقة : - اخلطى الدقيق مع الملح والفلفل وبودرة الثوم والبابريكا فى إناء ثم أضيفى اللبن والبيض

- اخلطى المكونات حتى يصبح الخليط منسجمًا خاليًا من أية تكتلات

- ضعى الدبابيس فى الخليط السائل

- انقليها من الخليط السائل إلى الكورن فليكس

- اقلى الدجاج فى زيت ساخن من 45 إلى 60 دقيقة Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير بابا غنوج بالزبادي والبابريكا طريقة تحضير المهلبية بالكورن فليكس التي تحتاجها مائدتك

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دبابيس الفراخ المقرمشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.