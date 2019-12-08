11 خرافةً عن التغذية قد تتسبّب في زيادة وزنك.. ما هي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحاصرنا دائمًا الكثير من الخرافات حين يتعلّق الأمر بالأمور الغذائية والتي غالبًا ما يتم الربط بينها وبين تسببها في زيادة الوزن، ونستعرضُ معكِ في القائمة التالية أبرز 11 خرافة ترتبط بعالم التغذية، ويتعيّن عليك معرفتها كي لا يحدث لديك لبس:

- الخرافة: اتباع النظام النباتي يُسبّب خسارة الوزن، والحقيقة كما أظهرتها البحوث هي أن اتباع الحمية النباتية وحدها لخسارة الوزن قد يتسبّب في حدوث نتائج عكسية لفترة كبيرة، وما لم تكوني يقظة ومنتبهة لتلك الحمية، فمن السهل حينها أن تفقدي بعض الفيتامينات، المغذيات والبروتينات المهمة، التي تمنحك الطاقة وتساعدك في الحفاظ على قدرة جسمك على التمثيل الغذائي بصورة طبيعية مميزة.

- الخرافة: التوقف تمامًا عن تناول الكربوهيدرات لإنقاص الوزن، والحقيقة التي يجب معرفتها هي أن الجسم يحتاج الكربوهيدرات للحصول على الطاقة، فضلاً عن أن كثيرًا من أطعمة الكربوهيدرات غنية بالفيتامينات، المغذيات والألياف المغذية الأساسية تساعد على إبقاء الشعور بالشبع ومنح الطاقة اللازمة لممارسة الرياضة.

- الخرافة: مشروبات الدايت وسيلة جيدة للحد من السعرات الحرارية، والحقيقة كما أظهرتها الدراسات هي أن مشروبات الصودا الدايت قد تقود من يتناولها في الأخير إلى تناول الكثير من الوجبات الخفيفة السكرية والدسمة بغية إشباع رغباتهم.

- الخرافة: الوجبات الخفيفة الخالية من الدهون تُفيد في الحفاظ على رشاقة منطقة الخصر، والحقيقة هي أن التركيز على المنتجات منخفضة الدهون قد يقود في النهاية للإضرار بمنطقة الخصر، وثبت من إحدى الدراسات أن المشاركين ذوي الأوزان المتوسطة يتناولون سعرات أكثر بنسبة 22 % إن كان الطعام مصنفًا على أنه "منخفض الدهون"، في حين تناول المشاركون زائدو الوزن قدرًا أكبر بنسبة 50 %.

- الخرافة: الفواكه تحتوي على قدر كبير جدًا من السكريات التي لا تُناسِب جهود إنقاص الوزن، والحقيقة كما أوضحها الباحثون هي أن السكريات التي توجد في الفواكه لا تبعث على أي قلق، ولك سيدتي أن تعلمي أيضًا أن التخلص من الفواكه قد يعني خسارتك لكثير من الفيتامينات والمغذيات القيمة التي يمتصُّها جسمك بسهولة.

- الخرافة: مشروب مخفوق البروتين يساعد على خسارة الوزن، والحقيقة التي أظهرتها الدراسات هي أن شرب مخفوق البروتين بمفرده لا يمكن أن يساعد على خسارة الوزن، لكنه استبداله بوجبة يمكن أن يحقق ذلك. وإن أردتي سيدتي إضافة مخفوق بروتين لحميتك، فيمكنك البحث عن مزيج منخفض السكر وبه قائمة مكونات قصيرة.

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- الخرافة: الحمية الغنية بالبروتين هي أفضل طريقة للتخلص من الدهون، لكن ثبت أن ذلك قد يتحقّق على حساب الحرمان من مجموعات غذائية أخرى مثل الكربوهيدرات، بالإضافة للألياف، الفيتامينات والمعادن الموجودة في الكربوهيدرات غير المُصنّعة، مع التعرُّض لخطر الإفراط بشكل كبير في تناول الدهون بحميتك الغذائية، وهو ما يمكن أن يؤدي لارتفاع نسبة الكولسترول والدهون الثلاثية.

- الخرافة: الحدُّ من كل أطعمة التسمين المفضلة لديك، وهذه ليست حقيقة لأن المعيار الرئيسي هنا هو الاعتدال في كل الأطعمة التي يتم تناولها عمومًا، بمعنى أنه لا حاجة للإفراط التام أو الحرمان التام، والأفضل هو الاتزان عند تناول مثل هذه الأطعمة.

الخرافة: تناول الطعام بعد الـ 8 مساءً يزيد من احتمالية الإصابة بالسمنة، والحقيقة أنه لا يوجد إثبات يؤكّد أن تناول الطعام بعد ساعة معينة لابد وأن يزيد بالضرورة من احتمالية الإصابة بالسمنة، والفكرة هي أن قدرة الجسم على التمثيل الغذائي لا تعرف الوقت، وليس لها علاقة بذلك، ومن ثم فلا أساس من الصحة لهذه الخرافة.

- الخرافة: حرق مزيد من الدهون يقترنُ بعدم تناول طعام قبل ممارسة التمرينات الرياضية، وهذه فكرة خاطئة وذلك لأن التمرينات تحرق بشكل طبيعي احتياطات الكربوهيدرات الموجودة في الجسم، وحين ينتهي من حرقها، فإنه يبدأ بعدها في الانغماس في احتياطات الدهون من أجل الحصول على الطاقة. وجسم الإنسان مثله مثل السيارة، يحتاج لوقود، ولهذا يعثر على الأطعمة التي تمنحه الطاقة التي يحتاجها.

- الخرافة، إمكانية تناول كل ما يحلو لكِ في أيام عطلة نهاية الأسبوع، لكن الحقيقة هي أنه وبإجراء حسبة بسيطة لذلك الأمر، فإن تناول كل ما يحلو لك أيام الجمعة، السبت والأحد، يعني أنك تتناولين كل شيء لمدة 12 يومًا (أو حوالي نصف الشهر)، وهو ما يؤثّر بالتبعية بشكل سلبي على جهود إنقاص الوزن المنشودة في نهاية المطاف.