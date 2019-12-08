تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بطاطس بالسوسيس

القاهرة - لايف ستايل المقادير 2 x كوب جبنة شيدر

2 x كوب لبن كامل الدسم

1 x كيلو سوسيس

1 x كيلو بطاطس (مسلوقة مكعبات)

1 x معلقة كبيرة زبدة

1 x كوب بصلة مفرومة

1 x عدد رأس ثوم (مفرومة)

1 x معلقة صغيرة بهارات (حسب الرغبة) الطريقة: نحضر طاسة ونسيح الزبدة ونحمر السوسيس ونرفعة ونضع البصل والثوم ونشوحهم لمدة 5 دقائق، ثم نحضر طبق الفرن نضيف البطاطس والسوسيس والبصل والثوم.

نحضر وعاء ونخفق فيه البيض واللبن و البهارات ونضيف الجبنة ونستمر في التقليب، ونضيف الخليط على البطاطس والسوسيس، وندخل الطبق الفرن ويقدم ساخن. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير إيدام البطاطس مع كرات اللحم طريقة إعداد وتحضير برياني السمك بألذ البهارات

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