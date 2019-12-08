تعرفي على طريقة إعداد وتحضير برجر بالجبن و المشروم

القاهرة - لايف ستايل المقادير 4 x قطعة برجر اللحم

4 x شريحة جبنة شيدر

4 x كيس كاتشب

4 x عدد رغيف عيش فينو

4 x شريحة طماطم

4 x اوراق خس

1 x كوب مشروم (مقطع شرائح و مصفى)

¼ x كوب مايونيز الطريقة: تسخن الجريل ثم يوضع عليها البرجر و يشوى لمدة من 6 ل9 دقائق مغ التقليب على الجنبين

يقسم المشروم بالتساوي على البرجر و يوضع فوقه الجبن ثم يسخن فى توستر أو شواية لمدة دقيقة حتى يذوب الجبن.

تفرد معلقة كبيرة من المايونيز على كل رغيف و يقدم البرجر مع شرائح الطماطم والخس والكاتشب Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير اللحم بصوص الكمون تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير شوربة الطماطم مع لسان العصفور

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