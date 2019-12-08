تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الخوخ

القاهرة - لايف ستايل المقادير 8 x عدد خوخ (مقطع شرائح)

5 x معلقة كبيرة جوزهند

4 x عدد بيضة (طازجة)

3 x معلقة كبيرة مربى

3 x معلقة كبيرة سكر بنى

2 x كوب دقيق

1 x كوب سكر بودرة

1 x كيس فانيليا

1 x كيس باكينج بودر

1 x رشة ملح

½ x كوب لبن كامل الدسم

½ x كوب زبدة (بدرجة حرارة الغرفة) الطريقة: فى وعاء عميق نضع السكر والزبد ونخفق حتى يصبح الخليط كريمى.

نضيف البيض بيضة تلو الأخرى مع الخفق المستمر ونضيف الفانيليا ونخفق حتى يتجانس الخليط.

ثم فى وعاء اخر نضع الدقيق والباكينج بودر وجوز الهند ورشة الملح ونخلط جيدا.

ثم نضيف خليط الدقيق بالتبادل مع اللبن لخليط الزبد والسكر مع الخفق المستمر حتى تتجانس المقادير تماما.

ثم فى صينية غير قابلة للإلتصاق مدهونة بالزبد نرص شرائح الخوخ ثم يوزع فوقها السكر البنى ثم يصب فوقها خليط الكيك.

نضع الصينية فى الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة 45 دقيقة أو لحين أن تنضج.

تترك حتى تهدأ تماما وتبرد ثم تقلب و ويلمع وجهها بالمربى ثم تقدم بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير باستا فلورا بالمربى تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سموذي الموز بزبدة الفول السوداني

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