القاهرة - لايف ستايل المقادير 3 x عدد بيضة (طازجة)

2 ½ x معلقة كبيرة نشا

1 ½ x معلقة كبيرة زبدة (بدرجة حرارة الغرفة)

1 x كوب عصير برتقال

1 x معلقة كبيرة قشر برتقال

1 x كوب لبن كامل الدسم

¾ x كوب سكر (ناعم) الطريقة: نضع السكر والزبدة في وعاء ونخفق بالمضرب اليدوي حتى يصبح المزيج ناعم وكريمي.

نضيف البيض واحدة تلو الأخرى ونخفق جيدا حتى يمتزج البيض مع السكر والزبدة ويصبح لون المزيج فاتح.

نضيف النشا ونواصل الخفق حتى يتضاعف المزيج.

نضيف اللبن الحليب وعصير البرتقال وبشر البرتقال ونحرك جيدا حتى نتأكد أن كل المكونات امتزجت تماما.

نصب الخليط في القوالب ونضع القوالب في صينية فرن ذات حواف مرتفعة ونملأ الصينية حتى ثلثي القوالب بالماء المغلي.

نضعها في فرن ساخن على درجة حرارة 160 مئوية لمدة 40 دقيقة أو حتى نتأكد أن وسط الكاسترد ليس طري.

بمجرد أنتهاء الاستواء بالفرن ننزعها من الصينية ونحفظها في الثلاجة ساعة قبل التقديم وبالهنا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سموذي التوت بالبرتقال الصحي تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير كرات زبدة اللوز

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كاسترد البرتقال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.