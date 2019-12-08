تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كب كيك الشيكولاتة

القاهرة - لايف ستايل المقادير 4 x عدد بيضة (طازجة)

2 x كوب دقيق (منخول)

2 x كوب سكر

1 x رشة ملح

1 x كوب زبدة (بدرجة حرارة الغرفة)

1 x معلقة كبيرة باكينج بودر

1 x كوب لبن كامل الدسم

1 x معلقة صغيرة فانيليا

½ x كوب كاكاو الخطوات فى وعاء نخلط الدقيق والكاكاو بالباكينج بودر ورشة الملح.

فى وعاء اخر نخفق الزبده مع السكر جيدا.

ثم نضيف بيضة بيضة واحدة وراء الاخرى ونضيف الفانيليا مع الخفق المستمر حتى يتجانس الخليط.

هنضيف الدقيق والحليب بالتبادل الى الخليط السابق مع الإستمرار فى الخفق.

يصب خليط الكيك فى قوالب الكب كيك المدهونه بالزبده ويدخل الفرن لمدة 15دقيقة أو حسب قوة الفرن.

يخرج من الفرن ويتم تزينة حسب الرغبة. بالهنا والشفا Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضيرحلوى الماكرون بالفانيليا والتوت الاحمر تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير براونيز كيك زبدة الفول السوداني

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